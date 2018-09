Der Mosbacher Redaktionsleiter Gerhard Layer ging am Freitag nach fast 45 Jahren bei der RNZ in den Ruhestand. Verlegerin Inge Höltzcke und Chefredakteur Dr. Klaus Welzel dankten ihm für sein Wirken und würdigten seine Leistungen. Foto: Alexander Rechner

Mosbach. (ar) Gerhard Layer, der 16 Jahre in jeder Hinsicht die Mosbacher Lokalredaktion prägte, ging am Freitag in den Ruhestand. Seine großen Verdienste und außergewöhnlichen Leistungen in und außerhalb der Rhein-Neckar-Zeitung, der er fast 45 Jahre angehörte, würdigten Inge Höltzcke, die Verlegerin der RNZ, und Chefredakteur Dr. Klaus Welzel, die unisono seinen Abschied aus dem Verlag tief bedauerten.

"Heute sind wir einerseits sehr traurig, andererseits freuen wir uns für Sie, dass Sie nun einen neuen Lebensabschnitt beginnen können", hob die Verlegerin hervor und wünschte ihm und seiner Ehefrau Ulrike Thiele für die Zukunft alles Gute. Dem schloss sich Welzel an, der sich von den Leistungen des scheidenden Redaktionsleiters sehr beeindruckt zeigte.

Der aus Tauberbischofsheim stammende Layer ist historisch außergewöhnlich interessiert und informiert. Ein "profunder Geschichtskenner", so beschrieb ihn Inge Höltzcke anerkennend. Und gerade für seine herausragenden Verdienste um die Heimatforschung zeichnete ihn Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit dem Bundesverdienstkreuz aus.

Gerhard Layer bringt sich seit Jahrzehnten auf vielen Ebenen - mit viel Herzblut - ein. So fungiert er seit 1990 als Schriftleiter und Mitherausgeber des RNZ-Heimatkalenders "Unser Land" - und er wird diese Aufgabe (sehr zur Freude von Verlegerin Höltzcke) in Zukunft fortführen.

Als Journalist ging es Layer nicht um die große Schlagzeile; seine Methode, um Wirkung zu erzielen, ist nicht das Megafon gewesen. Die feinen Nuancen der Sprache waren vielmehr sein Stilmittel. Er achtete genau auf Details, fragte immer wieder nach. So sah man vom Gartenweg aus in seinem Zimmer meist weit bis in die Abendstunden hinein noch Licht brennen.

"In Mosbach wurde in all den Jahren keine Lokalseite veröffentlicht, die Sie nicht vorher genau unter die Lupe genommen hatten", würdigte Inge Höltzcke seine detailorientierte Arbeitsweise. Gerhard Layer hat Zeitung gelebt, ein Journalist, der die Region wie seine Westentasche kennt.

Er hat zu den Redakteuren gezählt, die lieber im Stillen gestalten und sich selbst nicht in die erste Reihe stellen möchten. Als Mannschaftsspieler verstand er sich. Mit seinem Können und Wissen sowie seiner besonnenen Art, wie es Klaus Welzel beschrieb, leitete der Liebhaber des feinen Wortwitzes seit 2002 die Lokalredaktion.

"In Mosbach herrscht ein Wohlfühlklima", attestierte denn auch der Chefredakteur und betonte: "Es war sehr schön, mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen." Darin war er sich auch mit der Verlagschefin einig, die unter dem starken Applaus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagte: "Wir sind stolz, dass wir Sie bei der RNZ haben durften."

Der junge Ruheständler dankte für die vielen anerkennenden Worte und insbesondere seinen Kolleginnen und Kollegen für die hervorragende Zusammenarbeit in all den vielen Jahren. "Alle haben an einem Strang gezogen, um eine qualitativ gute Zeitung in Mosbach zu produzieren", unterstrich er und dankte auch allen freien Mitarbeitern.

Und dabei schimmerte nochmals der Anspruch des Zeitungsmenschen Layer hervor, bevor er leise Adieu sagte und seine Kolleginnen und Kollegen mit einem lang anhaltenden Beifall ihm bewegt dankten.