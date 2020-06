Von Heiko Schattauer

Mosbach. Gemeinsam helfen, das war die Idee. Und die Ende kam an, ganz schnell und pragmatisch. Unter dem Titel "Wir helfen zusammen" hat die RNZ bis Ende Mai ihre Leser aufgerufen, für Menschen aus der Region zu spenden, die aufgrund der Entwicklungen in der Coronakrise in finanzielle, mitunter gar in existenzielle Not geraten sind. Dank großzügiger Unterstützung der Lions-Clubs Mosbach, Elz-Neckar und Kleiner Odenwald sowie der Bürgerstiftung für die Region Mosbach, Round Table Mosbach, Soroptimist International Club Mosbach, der Sparkasse Neckartal-Odenwald und der Volksbank Mosbach startete die Hilfsaktion unter Schirmherrschaft von Landrat Dr. Achim Brötel gleich bemerkenswert – mit 12.000 Euro, die gemeinsam von den genannten Aktionspartnern in den großen Spendentopf geworfen wurden.

Der sollte sich in den darauffolgenden Tagen dank der Hilfsbereitschaft der RNZ-Leser weiter füllen. Privatleute spendeten da gleich mehrfach Beträge von bis zu 1000 Euro, auch der Lions Club Madonnenland demonstrierte große Solidarität und überwies 1500 Euro auf das Spendenkonto bei der Sparkasse. Am Ende der zeitlich begrenzten Aktion sind 23.386 Euro für Corona-Geschädigte auf dem Spendenkonto bei der Sparkasse eingegangen. Ein tolles Ergebnis!

Wie schon bei der RNZ-Weihnachtsaktion sind nun das Diakonische Werk, der Caritasverband und der Fachdienst Jugend und Soziales des Landratsamts dafür verantwortlich, dass die Spendengelder dorthin verteilt werden, wo sie in der Umgebung derzeit am dringendsten gebraucht werden. Auch die Idee der schnellen Hilfe greift, so konnte in etlichen Fällen schon ganz unbürokratisch und pragmatisch finanzielle Unterstützung geleistet werden.

"Das spontane macht diese Aktion aus", findet Meinrad Edinger, Geschäftsführer des Caritasverbands. So manchen Klienten, der seine (besondere) Not in Corona-Zeiten schilderte, habe man dank "Wir helfen zusammen" schnell und wirkungsvoll helfen können. Sei es, wenn es um die durch Corona verlorenen Einkünfte durch den Aushilfsjob in der Gastronomie ging, oder um das gebrauchte Laptop, das fürs Homeschooling der Kinder in der sozial schwachen Familie benötigt wird. "Manche sind hier mit Tränen rein gekommen – und dank der überraschenden Hilfe mit einem Lächeln raus gegangen", beschreibt Edinger und fasst zusammen: "Das war und ist eine richtige Hilfe!"

Guido Zilling (Diakonisches Werk) will da nicht widersprechen: "Es ist toll, wenn man die Möglichkeit hat, Menschen unbürokratisch zu helfen, die aufgrund von Corona in extrem schwierige Lagen geraten sind." So konnten Mitarbeiter des Diakonischen Werks bereits in einigen Fällen etwa mit der Ausgabe von Lebensmittelgutscheinen, die über die gemeinschaftliche Spendenaktion finanziert wurden, schnell und gezielt helfen. "Wir konnten und können Mutmacher weitergeben", sagt Zilling.

Helfen werden Caritasverband, Diakonischen Werk und der Fachdienst Jugend und Soziales auch nach Abschluss der Spendenaktion noch können – und wohl auch müssen. Denn die Sozialexperten sind sich weitgehend einig in der Einschätzung, dass in vielen Fällen die Negativ-Entwicklung erst noch kommt: "Ich denke, dass sich die Einkommensproblematik durch das Kurzarbeitergeld erst in den kommenden Wochen verschärfen wird", prophezeit Peter Zimmermann vom Caritasverband.

Da scheint es gut, dass die Aktionspartner und die Leser der RNZ gemeinsam den Spendentopf gut aufgefüllt haben. Nach "Wir helfen zusammen" heißt es am Ende der außergewöhnlichen Gemeinschaftsaktion nun: "Wir danken zusammen!" Allen Lesern, die sich mit ihrer Spende für andere Menschen in der Region eingesetzt haben, die durch Corona unverschuldet in Not geraten sind. Und die dafür gesorgt haben, dass eine gute Idee am Ende auch ebensolche Wirkung zeigt.