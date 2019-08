Glücklicherweise ist eine Situation wie in unserem Symbolbild eher die Ausnahme denn die Regel: Ein respektvoller Umgang scheint im Schulalltag in der Region durchaus noch gegeben. Unter anderem moderne Kommunikationsformen sorgen aber dafür, dass Respekt zunehmend Arbeit und Sensibilisierung braucht. Symbolfoto: Getty Images

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Respekt - das ist auch in Schulen ein großes Thema. Immer schon und immer noch. Aber heutzutage auch mehr als früher? Die RNZ hat bei Schulleitern aus Mosbach und Obrigheim nachgefragt, wie deren Erfahrungen und Einschätzungen in Bezug auf respektvollem Umgang oder eben den Schwierigkeiten damit im Schulalltag sind.

Fabian Hilgenfeldt von der Realschule Obrigheim (RSO) berichtet dabei von einer "vermehrten Auseinandersetzung" mit dem Thema Respekt. Denn vor allem der Umgang der Schüler miteinander habe sich verändert. Soziale Medien und eine Kommunikation, die in vielen Fällen eben nicht mehr direkt von Angesicht zu Angesicht verlaufe, seien die Auslöser dieser Veränderung. Hilgenfeldt nennt Plattformen wie "WhatsApp" oder "Facebook" und spricht von einem Umgang damit, der mitunter problematisch sei. "Das ist eine große Aufgabe, die Schüler zu einem respektvollen Umgang miteinander in diesen Plattformen anzuleiten", findet der RSO-Schulleiter. Diesbezüglich sieht Hilgenfeldt auch Eltern in der Pflicht respektive in einer "Kontrollfunktion". Denn vieles von dem, was da im WhatsApp-Chat schnell mal rausgehauen oder geschrieben werde, finde Niederschlag im Schul- und Klassenleben. Eine Sensibilisierung sei daher enorm wichtig, in Form von Präventions- und Informationsveranstaltung versuche man hier positiv einzuwirken, so Hilgenfeldt.

Respekt braucht Arbeit - auch in der Schule

Im direkten Miteinander der Schüler sieht der Obrigheimer Schulleiter wenig Probleme. Bei 600 Schülern gebe es natürlich auch mal Reibungspunkte, respektvoll sei der Umgang dennoch in den allermeisten Fällen. Auch den Lehrern gegenüber, wobei der Schulleiter die explizit mit ins Boot nimmt: Die sollen Respekt und Wertschätzung nämlich vorleben, zur Nachahmung animieren.

"Im Großen und Ganzen gewahrt" sieht Ralf Trabold den respektvollen Umgang miteinander in der Ludwig-Erhard-Schule (LES). Für ihn spiegelt Schule die Gesellschaft wider. Und so gebe es eben heute (auch im Schulalltag) häufiger selbstbewusste Auftritte und Einforderungen individueller Rechte, wie es der LES-Schulleiter formuliert. "Da kommt dann auch mal was vor, was man so eigentlich nicht möchte", erklärt Trabold - und ist dann wie sein Kollege Hilgenfeldt bei den sozialen Medien. Oft werde von den Schülern unterschätzt, wie dort gemachte Äußerungen wirken. Dass diese Form der Kommunikation auch in den Unterricht hinein wirkt, bestätigt auch Ralf Trabold. Und nicht selten sei es so, dass der Autor eines wenig respektvollen Statements nach Reflexion in der Klasse selbiges überdenkt oder einsichtig zurücknimmt. Für Trabold ist das "Publizieren von Äußerungen in breiterer Gruppe" das Problem. Was man früher einem Mitschüler vielleicht ins Gesicht gesagt habe (oder eben auch nicht), finde sich heute zum Teil öffentlich im Netz wieder. Ähnlich wie an der Realschule in Obrigheim habe sich unterdessen der direkte Umgang der Schüler miteinander nicht verschlechtert, ein respektvoller Umgang auch den Lehrkräften und Schulverantwortlichen gegenüber sei nach wie vor gegeben.

Dass man an dem ein wenig mehr als früher arbeiten müsse, erläutert Georg Manhertz, stellvertretender Schulleiter der Müller-Guttenbrunn-Schule in Mosbach. Respekt sieht auch er bei seinen Schülern und in der Schulgemeinschaft in ausreichendem Maß vorhanden; die vielen Einflüsse, denen die Schüler heute ausgesetzt sind, machen das (schulische) Miteinander seiner Meinung nach aber schwieriger. "Regeln, die früher einfach klar waren, muss man heute erklären", sagt Manhertz: "Aber das gehört eben zum täglichen Brot des Pädagogen." Auch er kennt die Einflüsse der Sozialen Medien, sieht den Umgang damit kritisch.

Daher sei es umso wichtiger, die Schüler immer wieder für einen respektvollen und verantwortungsbewussten Umgang mit diesen Medien und miteinander zu sensibilisieren. Das versuche man schulintern, aber auch öffentliche Veranstaltungen wie etwa "SpardaSurfSave" in der Alten Mälzerei (als sich ein Profi live in die Smartphones der Schüler hackte) sieht Georg Manhertz da als überaus hilfreich an.