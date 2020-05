Von Ursula Brinkmann

Reichenbuch. Noch stehen die Tische und Stühle wie gewohnt im Gastraum. Doch in dieser Woche wird umgestellt im Landgasthof "Hirsch" in Reichenbuch. Eine Umstellung, die Elisabeth und Lothar Stadtmüller herbeisehnen. Auch wenn sie noch nicht so ganz genau wissen, wie.

Ab kommendem Montag ist Speisewirtschaften die Öffnung wieder gestattet. Doch das geht mit weitergehenden Verpflichtungen für Beschäftigte wie Gäste einher: Abstandsregelungen, Gästedatenerhebung zur Kontaktnachverfolgung, Hygiene und Desinfektionsmaßnahmen, Regeln zur Zahlungsabwicklung.

Das Wirtspaar weiß schon jetzt: "Wir werden die Tische weiter als 1,50 Meter stellen, haben ja genug Platz." Aber wie man mit Gesellschaften verfahren darf, das ist den beiden noch nicht ganz klar. Schließlich gibt es außer der Gaststätte einen Saal, zwei Kegelbahnen und den Biergarten. "März bis Mai sind unsere Hauptmonate, da kommen Motorradcliquen, Kegelvereine, Radtouristen und reservieren gruppenweise."

All das ist weggefallen, und auch der von Familien gern gebuchte Muttertag verlief wegen der Corona-Krise ganz anders. Aber nicht ohne Umsatz, denn die Abholkarte sei sehr gut angenommen worden. Aber wie in anderen Betrieben, ersetzt das Abhol- nicht das normale Geschäft.

Elisabeth und Lothar Stadtmüller haben für ihre fünf Mitarbeiter von den Regelungen zur Kurzarbeit Gebrauch gemacht, nachdem sie nach der Gasthausschließung Mitte März den Betrieb noch gemeinsam stillgelegt haben. "Mit einigen bereiten wir uns nun auf den 18. Mai vor." In den Wochen dazwischen haben die Stadtmüllers im Alleingang den Hirsch mit Abholkarte auf Sparflamme weiterlaufen lassen, fünf Tage die Woche abends und sonntags ab Mittag.

Dass der Service (nicht nur) von der Reichenbucher Ortsbevölkerung gut angenommen wurde, ist wohl auch auf die fast familiäre Verbundenheit zwischen Gastwirten und Gästen zurückzuführen. "Ohne unsere Gäste hätten wir es nicht überstanden", sagt Elisabeth Stadtmüller dankbar für deren Treue. Positiv überrascht war man von Kunden, die man im Hirsch zuvor noch nicht gesehen hatte. Die Internetpräsenz auf der vom Mosbacher Stadtmarketing eingerichteten "Gastro-Take-Away"-Liste habe dazu sicher beigetragen. Und auch die Verkündung über den Reichenbucher Ortsruf lockte Gäste an.

Wie es mit dem Hotelbetrieb weitergeht, das wüssten die beiden ebenfalls gern. Die 16 Zimmer (34 Betten) sind normalerweise zu gut 60 Prozent ausgelastet – von Geschäftsreisenden und Touristen. Zwar durfte man die erste Gruppe weiterhin beherbergen, jedoch ohne Frühstück und Gastraum-Mahlzeiten. Aber der April mit insgesamt 28 Übernachtungen zeigt, was dabei herauskam. Hier stehen konkrete Corona-Regelungen noch aus.

Im Drei-Stufen-Konzept der Landesregierung zur schrittweisen Öffnung steht die Hotellerie an letzter Stelle. Überhaupt empfanden die beiden Gastwirte ihr Gewerbe von der Politik lange als ein wenig vergessen – ähnlich wie im Kollegenkreis und beim Dehoga-Verband, mit denen man sich darüber austauscht, wie man die Krise überstehen könne.

Eigentlich wollte man 2020 ein kleines Jubiläum feiern: Vor zehn Jahren haben die Stadtmüllers den Hirsch übernommen. Lothar Stadtmüller sind schon aus der Großelterngeneration die Gastronomengene ins Blut gelegt. "Das ist unser Leben", fügt Elisabeth Stadtmüller an. Und genau deshalb fehlt(e) den beiden Gastwirten aus Leidenschaft eine ganze Menge.