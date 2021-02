Mosbach. (pol/mün) Die Beamten der Verkehrspolizei staunten nicht schlecht, als sie am Donnerstag vergangener Woche ein selbstgebautes E-Bike aus dem Verkehr zogen. Der Fahrer des umgebauten Rads konnte ohne Probleme mit dem fließenden Verkehr auf der Mosbacher Odenwaldstraße mithalten, weshalb er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dabei fiel auf, dass an dem Fahrrad nachträglich ein Elektromotor verbaut worden war. Ein Test auf einem Rollenprüfstand ergab, dass das Fahrrad eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 65 km/h erreichen kann. Für das Gefährt gibt es keine Betriebserlaubnis und Rahmen und Bremse sind in Anbetracht der hohen Fahrleistungen absolut unterdimensioniert, teilt die Polizei mit, Deshalb stelle das frisierte Fahrrad eine Gefahr für den Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer dar. Das E-Bike wurde von der Polizei sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige.