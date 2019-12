Mosbach. (pol/mün) Danke intensiver Ermittlungen erwischte die Mosbacher Polizei in der Nacht zum 3. Dezember einen mutmaßlichen Serien-Einbrecher auf frischer Tat. Der Mann soll 23 Einbrüche gestanden haben, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Zwischen Ende September und Anfang Dezember soll der Mann in unregelmäßigen Abständen nachts in der Mosbacher Innenstadt und im Bereich des Industriegebiets Alte Neckarelzer Straße/Industriestraße in Geschäfte, Gaststätten und Fahrzeugen zugeschlagen haben.

In mehr als der Hälfte der Fälle musste der Täter aber ohne Beute wieder abziehen. In zehn Fällen ließ der Einbrecher Wertsachen mitgehen. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von rund 4.800 Euro und Einbruchschaden in Höhe von etwa 16.500 Euro entstand.

Die Ermittler erkannten nach eigenen Angaben schnell Zusammenhänge und intensivierten ihre Überwachungsmaßnahmen, heißt es in der Mitteilung.

In der Nacht vom 2. auf 3. Dezember schlugen die Ermittler dann zu. Bei der Überwachung einer Gaststätte in der Industriestraße, die bereits drei Mal Ziel eines Einbrechers war, konnte der 23-Jährige kurz vor 4 Uhr morgens auf frischer Tat festgenommen werden.

Wie in den vorangegangenen Fällen, hatte der Täter zunächst eine Scheibe eingeschlagen, um sich dann wieder für eine Weile zu verstecken. Einige Zeit später kam der 23-Jährige zurück und betrat das Lokal.

Zwischenzeitlich waren ausreichend Kräfte des Mosbacher Polizeireviers, des Polizeireviers Buchen, der Polizeihundeführerstaffel und des Kriminaldauerdienstes vor Ort. Sie nahmen den Einbrecher in dem Lokal fest - er leistete keinen Widerstand, so die Polizei.

Wie die Behörden erst jetzt mitteilen, wurde der Tatverdächtige am Donnerstag, 5. Dezember, einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, woraufhin der 23-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.