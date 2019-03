Mosbach. (pol/mare) Ein defektes Rücklicht ist am Montagabend einem 18-jährigen Audi-Fahrer zum Verhängnis geworden. Davon berichtet die Polizei.

Wegen dieses Defekts sollte der Audi A4 von den Beamten kontrolliert werden. Das Auto hielt also am Busbahnhof an. Und dort staunten die Beamten nicht schlecht: Denn hier versuchten sich die beiden Insassen an einem Platztausch im Wagen. Der Fahrer stieg über den Beifahrer hinweg, der Beifahrer versuchte seinerseits, auf den Fahrersitz zu klettern.

Der junge Mann am Steuer war erst 17 Jahre alt und hatte keinen Führerschein. Was er nun hat, ist eine Anzeige. Auch der 18-jährige Autobesitzer wird Post von der Polizei bekommen, da er seinen Kumpanen verbotenerweise ans Steuer gelassen hatte.