Mosbach-Neckarelz. (pol/rl) Demoliert wurde die Zufahrtsschranke des Parkhauses am Bahnhof Neckarelz am frühen Sonntagmorgen. Ein Passant hatte den Schaden entdeckt und die Betreiberfirma verständigt. Diese konnte anhand der Überwachungsaufnahmen herausfinden, dass sich drei Personen gegen 3.45 Uhr zunächst an der Schranke zu schaffen machten. Am Ende riss einer davon den Schrankenbaum ab. Das Polizeirevier Mosbach ermittelt.

Info: Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261/8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.