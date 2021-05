Mosbach.(cao/stm) Die Stadt bietet in Kooperation mit den Stadtwerken Mosbach, der CityParkhaus Mosbach GmbH sowie weiteren Betreibern ab sofort digitales Parken per App an. Die Lösung von "EasyPark" diene als flexible und komfortable Alternative zum Parkscheinkauf am Automaten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt: Ab sofort könnten alle Autofahrer die EasyPark-App über ihr Smartphone (auch in Verbindung mit Apple CarPlay oder Android Auto) nutzen und "easy", also einfach in Mosbach parken. Zusatzkosten inklusive.

Seit rund drei Jahren verfolge die Große Kreisstadt einen zukunftsweisenden Weg, der damals durch die Digitalisierungsstrategie geebnet wurde. Man habe sich zahlreiche Punkte auf die Agenda geschrieben und seither stringent fortgeführt bzw. umgesetzt. Der digitale Parkscheinkauf sei nur einer von vielen Vorhaben, so die Stadt. Der Vorteil des Handyparkens liege im digitalen Bezahlen. "Es muss auch nicht mehr vorausschauend in den Parkscheinautomaten einbezahlt werden, denn mit der App kann die Parkzeit ganz nach Bedarf gestartet, verlängert oder beendet werden. Überzahlung oder eiliges Nachlösen am Automaten kommen nicht mehr vor." Strafzettel ließen sich mit einem Tipp auf "Verlängern" in der App leicht vermeiden.

Aktuell könne EasyPark auf zehn gebührenpflichtigen Parkflächen in Mosbach genutzt werden. Wo genau, sei in der App ersichtlich, wobei die Stadt "in Kürze" auch eine analoge Beschilderung sowie Aufkleber mit Hinweis auf den Parkscheinautomaten anbringen will. Wer in Zukunft nun bargeldlos parken möchte, muss sich die EasyPark-App herunterladen, in dem Programm sein Autokennzeichen hinterlegen und die gewünschte Bezahlmethode (Lastschrift, Kreditkarte, PayPal, usw.) auswählen. Das "Ausparken", also das Beenden der Parkplatzbuchung sei jederzeit möglich.

"Die EasyPark-App ist transparent und zeigt dem Nutzer alle anfallenden Kosten, abgerechnet wird minutengenau. Darüber hinaus lässt sich EasyPark heute bereits über die Onboard-Systeme aktueller Modelle von Volvo, Mercedes und Polestar direkt aus dem Fahrzeug starten", wirbt die Stadt für diese digitale Neuerung. Datenschutzrechtliche bedenken habe man nicht, hieß es auf RNZ-Anfrage. Schließlich sei EasyPark europäischer Marktführer beim Handyparken und fände bereits in mehr als 250 deutschen Städten – unter anderem in Mannheim, Bad Mergentheim oder Darmstadt – Verwendung. "Aktuell funktioniert die App in mehr als 20 europäischen Ländern, beispielsweise in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Italien, Frankreich und Serbien. Allein in Italien können EasyPark-Kunden den Service in mehr als 400 Städten nutzen." In Skandinavien werde die Applikation bereits flächendeckend verwendet.

Und woher weiß der Vollzugsdienst, wer einen digitalen Parkschein "gezogen" hat? Der Kontrolleur prüfe in einer Datenbank, für welche Autokennzeichen Parkzeiten gebucht wurden. "Als Hinweis auf das Handyparken brauchen Autofahrer in Mosbach keine Vignette wie in einigen anderen Städten", betont die Stadt.

Die Transaktionskosten pro Parkvorgang betragen bei der EasyPark-App 15 Prozent der Parkgebühr, mindestens werden 20 Cent fällig. Hinzu kommen die gewohnten kommunalen Parkgebühren. Für Firmenkunden und Vielparker gebe es individuelle Modelle. Die monatliche Rechnung mit Auflistung aller Parkvorgänge gehe dann direkt an die Buchhaltung der Firma. Zudem melde sich die App 15 Minuten vor Ablauf des digitalen Parkscheins per Push-Nachricht oder SMS. Eine Warnung werde versendet, wenn das Auto weggefahren wird, während der Parkvorgang noch läuft.

Trotz der Transaktionsgebühr helfe die App zu sparen, denn nach der ersten Stunde werde die Parkzeit "minutengenau abgerechnet", heißt es in der Mitteilung abschließend. "Vor allem aber ist die App komfortabel. Man kann ganz bequem im Auto, beim Arzt oder Einkaufen Parkvorgänge starten und verlängern. Am Ende des Monats gibt es eine Sammelrechnung." Die in Mosbach beliebte "Brötchentaste" für kostenloses Kurzzeit-Parken werde es auch weiterhin geben.

Freie Parkplätze lassen sich derzeit über die App allerdings noch nicht finden, zukünftig sei diese Funktion aber nach Möglichkeit vorgesehen. Dazu müsse jedoch das städtische "Parkleitsystem systemisch verändert/erweitert werden und eine Anbindung an EasyPark erfolgen".

Info: Details auf der städtischen Webseite unter tinyurl.com/Parkplatz-App