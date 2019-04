"Heute parken Sie kostenlos": Aufgrund der vorübergehenden Sperrung des Parkhauses "Zentrum" darf in der Innenstadt am Karsamstag ohne Gebühr geparkt werden. Foto: Heiko Schattauer

Mosbach. (schat) Ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen - wenn es sein muss, auch ganz schnell: Nachdem er am Gründonnerstag aus der RNZ erfahren hatte, dass das Parkhaus "Zentrum" bis auf Weiteres gesperrt bleiben wird, setzte Holger Schwing alle ihm zugänglichen Hebel in Bewegung, um zumindest für den Samstag einen kleinen Ausgleich zu schaffen. "Heute parken Sie in der Innenstadt kostenlos", lautet der Slogan für Karsamstag.

Da so mancher Kunde aufgrund der Sperrung der Tiefgarage unterhalb des Quartiers an der Bachmühle vielleicht länger nach einem Parkplatz suchen müsse, "dann soll er am Samstag vor Ostern nichts dafür bezahlen müssen", findet der Mosbach-Aktiv-Vorsitzende. Von seiner nach der RNZ-Lektüre ersonnenen Idee überzeugte er flugs OB Jann, City-Managerin Andrea Zorn und auch die Betreiber der weiteren Parkhäuser im Innenstadtbereich.

"Eine sehr gute Initiative", werteten Jann und Zorn unisono. Die entsprechende Hinweisbeschilderung an den insgesamt 25 Parkscheinautomaten musste Schwing dann allerdings ohne die beiden anbringen. "Da darf meine Familie mithelfen", so Holger Schwing schmunzelnd.