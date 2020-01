Von Stephanie Kern

Mosbach. Das Thema ist alt. Von seiner Aktualität hat es bis heute nichts verloren: Schon in den 1980er-Jahren beschäftigte sich der Arbeitskreis "Mosbach im Dritten Reich" mit der Geschichte Mosbachs in der Zeit von 1933 bis 1945. Ein Teilaspekt war dabei die Deportation und Ermordung von 262 behinderten Menschen der heutigen Johannes-Diakonie aus Mosbach und aus Schwarzach in den Jahren 1940 und 44. Auch heute noch suchen Heimatforscher aus der Region nach den Spuren dieser Menschen, nach den Lebensgeschichten, die so grausam beendet wurden. Organisiert haben sich die Ehrenamtlichen im Arbeitskreis Lebensgeschichten.

Bei Christine Funk laufen die organisatorischen Fäden dieser Arbeitsgruppe seit 2019 zusammen. Die Leiterin des Kulturamts der Stadt Mosbach empfindet diese Erinnerungsarbeit als sehr wichtig: "Diese Menschen sind Opfer – und das nur aufgrund einer Behinderung. Das darf nicht vergessen werden."

Dr. Hans-Werner Scheuing hat den Grundstein für diese Arbeit gelegt. In seiner Dissertation hat er im Jahre 1997 dieses Thema beleuchtet. Dank seiner Forschung weiß man mittlerweile vieles mehr über Anzahl, Namen und Biografien von Opfern der NS-Euthanasie. "Drei Ordner voll Material hat Scheuing zusammengetragen", berichtet Christine Funk. Auf diesem Material baut auch die Arbeit der Arbeitsgruppe auf. Scheuing ermittelte Name, Geburtstag und -ort, Anstalt, Todestag und -ort der Opfer, fand zum Teil auch Akten über sie. Aus diesem Datengerüst Lebensgeschichten zu ermitteln, überstieg seine Kräfte.

Opfer des Euthanasieprogramms des NS-Regimes: Robert Brian (1904 - 1941). Foto: privat

In Mosbach weiß man von 32 Menschen, die der "Aktion T4" (so nannten die Nationalsozialisten die Deportation und Ermordung der behinderten Menschen) zum Opfer gefallen sind. Manchmal wissen selbst Angehörige nicht, dass ihr(e) Onkel, Tante, Cousin oder Cousine von den Nationalsozialisten getötet wurde. Auch die Schulen wurden zur Mitarbeit an der Aufdeckung der Lebensgeschichten aufgefordert. "Die Resonanz war aber verhalten", berichtet Funk. Ergebnisse gab es dennoch: Die Geschichts-AG des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums setzte sich für den Stolperstein für Maria Zeitler im Mosbacher Gartenweg ein. Eine Schülergruppe des Auguste-Pattberg-Gymnasiums erarbeitete die Geschichte von Robert Brian. Der Mosbacher wurde immer wieder in Betreuungseinrichtungen eingewiesen. Er wurde Opfer der "Aktion T4". Mit der Aufarbeitung holten die Schüler ein Opfer aus dem Dunkel heraus.

Genau das wollen auch die historisch interessierten Bürger tun, die sich alle sechs Wochen in der Arbeitsgruppe treffen. "Manchmal stößt man allerdings auch an Grenzen", sagt Christine Funk. Krankenberichte (wenn sie nicht vernichtet wurden) und schwer lesbare Standesamtsunterlagen müssen ausgewertet werden; teilweise sind die Begrifflichkeiten nicht mehr zeitgemäß, die Schrift unleserlich, die Unterlagen unvollständig. "Immer wieder enden vielversprechende Spuren in Sackgassen", schreibt Gerhard Layer in einem Aufsatz in der Zeitschrift "Badische Heimat".

"Und man muss dranbleiben, man braucht Zeit. Nicht für die Treffen, sondern um an den Geschichten zu arbeiten", meint Christine Funk. Deshalb werden auch immer Interessierte gesucht, die sich an der Forschungsarbeit beteiligen möchten. "Diese Namen, diese Menschen, dürfen nicht verloren gehen", meint Christine Funk. Soweit man weiß, wurden 32 Mosbacher Opfer der Aktion T4. 14 Biografien sind in Arbeit, acht der Lebensgeschichten sind aufgeschrieben. 18 fehlen noch. Sie liegen noch im Dunkeln, nach ihren Lebensspuren hat noch niemand gefragt. Christine Funk und die Ehrenamtlichen wollen sie ins Licht holen. Das Thema ist alt. Von seiner Aktualität hat es bis heute nichts verloren.

Info: Die Arbeitsgruppe trifft sich wieder am kommenden Mittwoch, 22. Januar. Interessierte sollen sich mit Christine Funk, Tel.: 06261/82256, in Verbindung setzen.