Mosbach/Karlsruhe. (nak) Sie sind klein, verdammt schnell und rein elektrisch angetrieben. Die Rede ist von sogenannten E-Rennwagen, die Studenten an verschiedenen Universitäten und Hochschulen weltweit für die Formula Student bauen. Einen solchen Rennwagen, gebaut vom KA-RaceIng Team des KIT in Karlsruhe, erhielt nun die Jesinghaus & Co. Maschinenbau GmbH aus Nüstenbach. Das Maschinenbau-Unternehmen fertigt als Sponsor seit der Saison 2018 Teile für die Radaufhängung und den selbst entwickelten Elektromotor der Rennwagen. Bisher standen die "ausgedienten" Rennwagen der Karlsruher Tüftler in einem Museum. Da dieses nun geräumt werden muss, hat man sich dazu entschieden, die Flitzer an Sponsoren und Unterstützer zu verteilen.

Wie aber kommt ein Mosbacher Unternehmen darauf, ein Karlsruher Formula Studententeam zu unterstützen? "Wir haben 2010 das Team der Mosbacher Dualen Hochschule unterstützt", so Manfred Schmid, doch vor Ort habe man das Projekt Formula Student in der Folge wieder eingestellt. Nach einem kurzen Gastspiel als Sponsor des Teams der TU Darmstadt greift der Mosbacher Maschinenbauer Jesinghaus nun seit mehreren Jahre dem Karlsruher Studententeam im übertragenen Sinn unter die Arme. "Der Kontakt kam über einen einstigen Praktikanten zustande. Der rief an und meinte: Wir bräuchten da was, was keiner hinbekommt", erinnert sich Manfred Schmid. Gemeinsam mit den Studenten habe man dann an einer Lösung für den damaligen E-Rennwagen getüftelt. Daran erinnert sich auch Simon Dillmann, technischer Leiter des KA-RaceIng-Teams, der gemeinsam mit den Teammitgliedern Theresa Kaiser (Monocoque), Sven Vierling (Fahrwerk) und Sascha Kinzelmann (Finanzen) den Rennwagen aus dem Jahr 2012 nach Nüstenbach brachte. "Leider ohne den Akku", bedauerte Geschäftsführer Uwe Schmid.

Nur zu gern hätte er auf dem Firmenhof ein paar Runden mit dem schnittigen Wagen gedreht. Und vermutlich nicht nur er. Denn das Ausladen des guten Stückes erwarteten nicht nur zahlreiche Kinder, sondern auch einige Väter mit Spannung. Kaum stand "E12" auf dem Hof, wurde der Rennwagen ausgiebig bestaunt und die Kleinsten kletterten auf den Fahrersitz.

Dem vom Team mitgebrachten Aufsteller samt Datenblatt war zu entnehmen, dass es der kleine, fast wie ein Kinderspielzeug anmutende Rennwagen faustdick unter der Haube hat. "Von 0 auf 100 in rund drei Sekunden", las ein Vater staunend vor. "Es sind schon richtige Rennwagen und keine Spielzeuge", meinte Sven Vierling daraufhin stolz. Das Fahren der Wagen sei gar nicht so einfach. Bei der Formula Student werden deswegen extra Piloten verpflichtet. Ebenfalls zu entnehmen ist dem Datenblatt, dass der E12 einige Erfolge eingfahren hatt: 2. Platz beim AutoCross in Barcelona, 2. Platz Skidpad in Ungarn sowie den zweiten Platz in der Gesamtwertung sowohl in Barcelona als auch in Ungarn.

"Bei uns wird er einen schönen Platz bekommen", freut sich Uwe Schmid. Eingesetzt wird der Rennwagen allerdings nur noch als Ausstellungsstück.