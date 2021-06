Mosbach. (stm) In der Mosbacher Mediathek wird wieder gelesen: Am Mittwoch, 7. Juli, um 20 Uhr stellt Nina Blazon dort ihren neuen Island-Roman "Das Wörterbuch des Windes" vor. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf in der Mediathek.

Die Stuttgarter Autorin hatte zunächst mit Jugendbüchern wie "Faunblut" großen Erfolg. Nachdem sie 2018 in der Mediathek für Jugendliche gelesen hatte, fanden die Veranstalter sie so überzeugend, dass sie die Autorin mit ihrem neuen Roman auch einem erwachsenen Publikum vorstellen wollen. "Das Wörterbuch des Windes" spielt auf Island, das Nina Blazon von vielen Reisen dorthin sehr gut kennt. Im Buch lernt die deutsche Touristin Swea, deren Ehe gerade zerbrochen ist, auf der nordischen Vulkaninsel den ehemaligen Lehrer Einar Pálsson und den jungen Jón Árnarsson kennen. Jón kam nach der Finanzkrise nicht mehr auf die Beine. In Einars Haus am Meer versucht Swea, noch einmal neu anzufangen, doch die Gespenster der Vergangenheit lassen sie nicht los …

Nina Blazon hat Slawistik und Germanistik studiert und lebt als freie Journalistin, Autorin und Trainerin für kreatives Schreiben in Stuttgart. Sie ist Autorin zahlreicher fantastischer Jugendromane. Ihr erster Roman für Erwachsene, "Liebten wir" (2015), wurde von der Presse sehr gut besprochen.

Nachdem die Lesung nun zweimal wegen der Coronapandemie verschoben werden musste, blicken die Veranstalter in der Mediathek nun zuversichtlich auf die Rahmenbedingungen. Ein paar Regeln der aktuellen Corona-Verordnung müssen jedoch beachtet werden. Nach der derzeitigen Planung findet die Lesung drinnen statt, und Besucher müssen einen tagesaktuellen negativen Coronatest vorlegen sowie beim Kartenkauf ihre Kontaktdaten hinterlegen.

Info: Eine Abendkasse gibt es nicht. Karten sind im Vorverkauf in der Mediathek erhältlich (dienstags 10 bis 18 Uhr, mittwochs 14 bis 18 Uhr, donnerstags 10 bis 19 Uhr, freitags 14 bis 18 und samstags von 10 bis 13 Uhr).