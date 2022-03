Mosbach.(schat) Wenn die Frühlingsgefühle mit einem durchgehen: Tierische Unter-, oder besser: Obermieter sind derzeit bei der Stadtverwaltung am historischen Rathaus zugange. Am und rund um den Turm tragen nämlich offenbar Nilgänse ihre Balzkämpfe aus. Allerdings werden die Fortpflanzungsbemühungen von ein wenig übermütigen Aktivitäten begleitet: "Im Eifer des Gefechts haben die Nilgänse wohl dafür gesorgt, dass sich einige Ziegel an der Dacheindeckung des Turms gelöst haben", verdeutlicht Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadt Mosbach. Die losen Ziegel seien dann wiederum vom Turm herabgefallen, was am Freitag erstmals bemerkt worden war.

Damit Passanten nicht gefährdet werden, richtete der Bauhof eilig eine Sicherheitszone rund um den Turm bzw. das Areal ein, in dem die Ziegel gelandet waren. In der Hoffnung, dass sich die Aktivitäten ein wenig beruhigen, will man die Nilgänse erst einmal gewähren lassen bzw. Möglichkeiten ausloten, wie man die Turmspitze künftig vor dem renitenten Besuch schützen kann. Die in Mitleidenschaft gezogene Eindeckung soll dann natürlich auch repariert werden, so Meike Wendt gegenüber der RNZ.