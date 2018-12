Mosbach. (ar) Eine Überraschung lieferte die jüngste Gemeinderatssitzung der Großen Kreisstadt schon vor dem eigentlichen Auftakt. Denn Oberbürgermeister Michael Jann gab bekannt, dass der Tagesordnungspunkt Müller-Guttenbrunn-Schule (MGS) abgesetzt wird. Die Stadträte sollten eigentlich am Mittwoch über die Zukunft der Bildungseinrichtung befinden, zumindest hatte dies die Agenda für den Abend vorgesehen. Der OB trug stattdessen ein Schreiben von Marco Schirk, dem geschäftsführenden Schulleiter, vor, der in diesem darum bat, die Entscheidung darüber zu vertragen. Und: Die Möglichkeit eines Austausches zwischen den Stadträten, der Verwaltung, dem Staatlichen Schulamt Mannheim und den beteiligten Schulleitungen solle eingeräumt werden. Diesen Ansinnen folgte der Rathauschef, der gleichzeitig den neuen zeitlichen Fahrplan darlegte. Im Januar wolle man nochmals zusammenkommen und darüber beraten, einen Monat später dann eine Entscheidung fällen.

Der OB nutzte die Möglichkeit, um darzulegen, dass es dabei nicht um einen Schulstandort ginge, sondern vielmehr darum, allen Schülern eine "ordentliche Bildung zukommen zu lassen". Auch das Stadtoberhaupt hatte dabei eine Bitte: Man möge sich in dieser Diskussion "von sachlichen und nicht von emotionalen Gedanken leiten lassen".

In den vergangenen Wochen erhitzte die Debatte um die Zukunft der MGS nicht nur die Gemüter im Masseldorn. Denn der Gemeinderat sollte über einen Beschlussvorschlag abstimmen, der eine neue Werkrealschulkonzeption für Mosbach vorsieht. Demnach soll(t)en zum Schuljahr 2020/21 die bisher eigenständigen Müller-Guttenbrunn- und Lohrtalschule als "Grund- und Werkrealschule Mosbach mit den beiden Schulstandorten Lohrtalschule und Müller-Guttenbrunn-Schule" weitergeführt werden. Zuletzt gab es jedoch eine neue Entwicklung: Die Vorsitzenden der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen wollten die eigentliche Beschlussvorlage dahingehend ändern, dass die MGS in eine eigenständige Grundschule umgeformt wird und für die Werkrealschule der Lohrtalschule Räumlichkeiten in Gestalt einer Außenstelle anbietet. Diese neuerliche Idee bezeichnet der geschäftsführende Schulleiter Schirk in seiner Stellungnahme allerdings als "absolut nicht umsetzbar und nicht sinnvoll". Diese Meinung teile nach seiner Darstellung auch die Leitung der Lohrtalschule.

Darüber hinaus erschließt sich Schirk nicht die Argumentation für den Erhalt der Grundschule im Masseldorn: "Da niemand auch nur ansatzweise etwas am Grundschulstandort Müller-Guttenbrunn-Schule rütteln wollte." Schirk warnt zugleich vor einer "viel zu schnellen Entscheidung in diesem wichtigen Schulentwicklungsprozess für Mosbach". Daher sieht er einen "dringenden Diskussionsbedarf" mit allen Beteiligten, den die Verwaltung nun bedienen will.