Von Frank Heuß

Mosbach. Eines ist gleich vorwegzunehmen: Es handelt sich nicht etwa um den geplanten Neubau eines Seniorenheims auf dem Gelände der Johannes-Diakonie Mosbach. Viel mehr ist es ein internes Pflegeheim für 46 schwer- und mehrfachbehinderte Bewohnerinnen und Bewohner der Johannes-Diakonie, das in der Neckarburkener Straße 66, gegenüber der Kultur- und Begegnungsstätte "fideljo", errichtet wurde.

Am frühen Montagnachmittag wurde der ursprünglich mit rund 7,5 Millionen Euro veranschlagte Neubau eingeweiht, der letztlich mit etwas über acht Millionen zu Buche schlug. Musikalisch eröffnete die "Band of Mountain School" der Hardbergschule Mosbach mit einem Lied vom "frisch gepflanzten Baum". Das Sinnbild nahm Pfarrerin Birgit Lallathin für die Segensworte gerne auf. Eine klassische "Segnung" von Räumlichkeiten selbst nehme man in der evangelischen Gepflogenheit gar nicht vor. So verlas sie biblische Worte Salomons, in denen es um Gottes Schutz für die Menschen in einem neuen Haus geht.

Und genau die seien "die wichtigesten Personen hier", wie Vorstand Martin Adel auch namens des pädagogischen Vorstands Jörg Huber, Heimleiterin Julia Baz und Pflegedienstleiter Harald Ernst betonte. Adel übernahm die Moderation des Einweihungsprogramms vor etwa 50 Gästen auf der sonnigen Terrasse hinter dem Gebäude.

Als erster Redner würdigte MdB Alois Gerig (CDU) die bauliche Leistung, die hier in weniger als zwei Jahren zum Abschluss gebracht wurde. Die Johannes-Diakonie demonstriere damit "gelebte Werte". Landesminister Peter Hauk (CDU) sprach auf eine insgesamt älter werdende Bevölkerung an, was auch für "Menschen mit Handicaps" zeitgemäße Einrichtungen notwendig mache. Dabei sei trotz wünschenswerter Dezentralisierung "manches nur an Zentralstandorten möglich".

Der Erste Landesbeamte Dr. Björn-Christian Kleih fand, das Gebäude sei "noch schöner und ausgewogener" geworden, als noch beim Richtfest nach Fertigstellung des Rohbaus am 11. Juni 2018 vorgestellt."Die Stadt Mosbach ist sehr mit Menschen mit Behinderungen verbunden", unterstrich Bürgermeister Michael Keilbach. Ebenso wie Kleih dankte er den Bauherren für die gute Zusammenarbeit bei der Schaffung der finanziellen und baulichen Voraussetzunge sowie für das Vertrauen in den Standort Mosbach.

Als "eine besondere architektonische Herausforderung" beschrieb Martin Rau vom Architekturbüro Herrmann und Bosch aus Stuttgart die Konzeption des rund 3400 Quadratmeter umfassenden Gebäudes, dem durch die Lage am Eingang des Geländes auch nach außen hin Repräsentationswirkung zukomme. Geachtet habe man auf hohe Aufenthaltsqualität mit gut belichteten Räumen. Statt eines symbolischen Schlüssels überreichte Rau einen Korb mit Äpfeln.

Dass es für den Bau keine Landesförderung gab, weil man die Fördervoraussetzungen nicht ganz erfüllte, merkte der Leiter des Geschäftsbereichs Wohnen, Manfred Amend, an. Umso wichtiger sei die Unterstützung durch den Landkreis gewesen. "Noch in den 70er-Jahren wurden diese Menschen einfach nur verwahrt", erinnerte Amend an die Errungenschaften der Inklusion, die "noch gar nicht so lange her" seien. Durch den Umzug habe sich für die Bewohner die Lebensqualität "nachhaltig verbessert".

Aus den Händen von Mitarbeitervertreter Mario Jung nahm Projektleiter Oliver Edelmann ein selbst gestaltetes Daumenkino aus 100 Bildaufnahmen entgegen, das die Entwicklung vom Grundstück bis zum fertigen Gebäude dokumentiert.

Im Anschluss an einen kleinen Imbiss führte Edelmann die Eröffnungsgäste auf einem ersten Rundgang durch die Räumlichkeiten des "binnendifferenzierten Wohn-Pflegeheims mit angebundener Tagesstruktur", das bereits voll besetzt ist und sich im Betrieb befindet.