Mosbach. (nak) Blitzend stand er in der Halle des Autohauses Gramling in Neckarelz, der neue Vito mit Kerstner-Frischdienstausbau, der künftig gespendete Milchprodukte und Fleischwaren zum Mosbacher Tafelladen transportieren soll. 35.270 Euro wurden in den vergangenen Jahren für das Fahrzeug gespendet, das nun auch ganz offiziell an den DRK-Kreisverband Mosbach übergeben wurde.

"Dass wir einen Tafelladen brauchen ist schade, dass wir einen haben aber umso wichtiger", meinte Felix Gramling bei der Fahrzeugübergabe. Erfreut zeigte er sich darüber, dass die benötigte Spendensumme für die Ersatzbeschaffung erreicht werden konnte, wobei das Autohaus Gramling daran einen nicht unerheblichen Anteil hat. So spendete es bereits 2017 den Erlös der Veranstaltung "Tafeln für die Tafel" in Höhe von 8500 Euro und stellte dem DRK in diesem Jahr erneut einen Betrag von 5000 Euro zur Verfügung. Mercedes-Benz unterstützte durch sein Tafel-Sponsoring-Programm die Anschaffung, indem es den Kastenwagen zum "Netto-Null-Preis" abgab. "Im Laden wäre das Auto deutlich teurer", meinte Gramling.

Die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Neckartal-Odenwald nutze die Übergabe, um auch einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro an die Verantwortlichen des Kreisverbands Mosbach zu übergeben. Der stellvertretende Vorsitzende des Vorstands, Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann, der auch im Namen der Sparkassendirektoren Michael Krähmer und Martin Graser sowie der Geschäftsführerin der Stiftung, Anja Herkert, sprach, betonte, wie wichtig es sei, die Lebensmittel gekühlt an ihren Bestimmungsort bringen zu können. Man freue sich, ganz im Sinne des Stiftungsmottos "aus der Region für die Region", wieder einen guten Zweck unterstützen zu können.

Als ein "Kind der Bürgerstiftung" bezeichnete Dr. Frank Zundel, Vorsitzender der Bürgerstiftung für die Region Mosbach, den Tafelladen. Dies werde auch so bleiben, versprach er, bevor er das Wort an den Präsidenten des DRK-Kreisverbands, Gerhardt Lauth, übergab. Mit 10.000 Euro hatte sich die Stiftung an dem neuen Kühlfahrzeug beteiligt. Bereits 2015 wurde der Erlös der ersten Veranstaltung "Tafeln für die Tafel", die gemeinsam mit der Volksbank ausgerichtet wurde und 6770 Euro einbrachte, gespendet.

"Ab jetzt beginnen wir mit dem Spendenaufruf für die Ersatzbeschaffung des zweiten Kühlfahrzeugs", sagte Lauth dann augenzwinkernd. Doch vorher sei es Zeit, Danke zu sagen. Lauth wie auch DRK-Kreisgeschäftsführer Steffen Blaschek zeigten sich froh über die umfangreiche finanzielle Unterstützung von Seiten der Stiftungen sowie des Autohauses Gramling: "Sie sind ganz treue Begleiter, wenn es um den Tafelladen geht." Diesen gibt es nun bereits seit 15 Jahren, wie Lauth ausführte. Und leider müsse man sagen, dass der Bedarf steige. Zwischen 25 und 40 Kunden kaufen täglich im Tafelladen ein, für den eine Einkaufskarte nötig ist. Durchschnittlich 700 Einkaufskarten, die jeweils für ein halbes Jahr gültig sind, sind ausgegeben. Da es sich oft um Familien handelt, versorgt der Laden rund 2500 Menschen mit den von Discountern, Supermärkten, Bäckern und Privatpersonen aus dem Altkreis Mosbach gespendeten Lebensmitteln. "Aber nicht alles kann im Tafelladen gekauft werden", so Lauth. Der Anteil an Kühlprodukten sei zum Beispiel "nicht so üppig", sagte Lauth. Das kann sich ja jetzt vielleicht ändern. Das passende Fahrzeug hat der Tafelladen ...