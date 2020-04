Stark befahren und an vielen Stellen auch schon stark in Mitleidenschaft gezogen ist die Bundesstraße 27 bei Neckarzimmern. Die wichtige Verbindung zwischen Mosbach und Heilbronn wird ab 11. Mai aufwendig saniert. Für die Arbeiten an der Fahrbahn und im Untergrund ist zunächst eine halbseitige, später gar eine vollständige Sperrung nötig. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach/Neckarzimmern. Einschränkungen prägen seit Ausbruch der Corona-Pandemie unseren Alltag, das öffentliche Leben. In Neckarzimmern wird man sich ab Montag, 11. Mai, noch ein wenig mehr einschränken müssen: Die viel befahrene Ortsdurchfahrt wird – unter halbseitiger bzw. Vollsperrung – komplett saniert. Rund zehn Wochen Bauzeit bis zum 17. Juli sind für die aufwendige Erneuerung des Teilabschnitts der Verbindungsachse Mosbach-Heilbronn kalkuliert. Die Fahrbahnsanierung beschränkt sich aber nicht nur auf Neckarzimmern und Steinbach selbst, neu gemacht wird die Straße auch noch Richtung Mosbach/Eberbach bis zum Mosbacher Kreuz und Richtung Gundelsheim/Heilbronn bis zum alten Fähranleger Haßmersheim.

Ab 11. Mai sollte Neckarzimmern umfahren werden (rote Strecke), die Ortsdurchfahrt ist dann zunächst einspurig in Richtung Heilbronn befahrbar (blaue Strecke), später erfolgt eine Vollsperrung. Repro: RNZ



Auftraggeber der Fahrbahndecken-Erneuerung ist das Regierungspräsidium Karlsruhe. Anlaufen sollen die Vorarbeiten für das mit rund 2,5 Millionen Euro an Kosten kalkulierte Vorhaben bereits am Mittwoch, 6. Mai. Für die Verkehrsteilnehmer spürbar (in Form von Einschränkungen und Umleitungen) wird die Maßnahme dann ab 11. Mai. Die Straßensanierung beginnt damit zwei Wochen später als ursprünglich geplant. Denn eigentlich sollte es bereits am kommenden Montag losgehen. "Gründe hierfür sind der erhöhte Abstimmungs- und Koordinierungsaufwand zwischen den Beteiligten, wie den Trägern der Ver- und Entsorgungsleitungen, den Baustofflieferanten und dem Verkehrssicherer", erklärt dazu Irene Feilhauer, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Unter anderem sollen benötigte Schachtteile nicht termingerecht geliefert werden können.

Die größtenteils 30 Jahre alte Asphaltfahrbahndecke der Bundesstraße B27 müsse auf einer Länge von 5,2 Kilometern "aus Altersgründen und zur Beseitigung von Schäden, die unter anderem eine Folge der stetig wachsenden Verkehrsbelastung sind" erneuert werden, so Feilhauer. Die Ortsdurchfahrt war Anfang der 1990er-Jahre ausgebaut worden. Seither rollten täglich Tausende Autos, Motorräder, Lieferwagen und Laster über die Strecke.

Nach dem Abfräsen der alten Deckschicht wolle man Schadstellen im Fahrbahnbereich beseitigen, von denen es auf den rund fünf Kilometern etliche gibt. "In der Ortsdurchfahrt von Neckarzimmern werden zur Reduzierung des Verkehrslärms die beidseitig am Fahrbahnrand befindlichen, 30 Zentimeter breiten Pflasterstreifen sowie die gepflasterten Fahrbahnflächen zurückgebaut, die der Teilung dienen", heißt es aus dem Regierungspräsidium.

Nach derzeitigem Stand geht man von einer Gesamtbauzeit von rund zehn Wochen aus. Während der ersten fünf Wochen soll die Verkehrsführung auf der B27 zwischen dem Mosbacher Kreuz und Gundelsheim nur im Einbahnverkehr in Richtung Heilbronn erfolgen. In dieser Zeit will man auf dem gesamten Streckenabschnitt all diejenigen Bauarbeiten ausführen, die unter einbahnigem Verkehr erfolgen können.

Für die folgenden Bauarbeiten innerhalb der Ortsdurchfahrt von Neckarzimmern soll dann die Bundesstraße für weitere fünf Wochen ab dem 15. Juni in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden, sagt Sprecherin Feilhauer: "Zur optimalen Ausnutzung der Vollsperrung werden neben den Straßenbauarbeiten auch Kanalhaltungen in der Ortsdurchfahrt im Auftrag der Gemeinde saniert sowie von den Stadtwerken Mosbach neue Wasser- und Gasleitungen verlegt". Diese Arbeiten könnten aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen eben nur unter Vollsperrung der B27 erfolgen.

Rund 120.000 Euro investiert die Gemeinde Neckarzimmern nach Angaben von Bürgermeister Christian Stuber in den örtlichen Untergrund, sprich ins Kanalsystem. Stuber spricht von Sanierungen und Aufdimensionierungen, die man sinnvollerweise nun vornehme, da die Straße ohnehin aufgerissen wird. Auch in Zeiten der Vollsperrung der Ortsdurchfahrt sei aber für die Ein- und Anwohner eine Querung der Achse möglich, betont Stuber: "Ober- und Unterdorf werden also nicht voneinander abgeschnitten sein, das war uns wichtig."

Behinderungen bringt die große Maßnahme natürlich dennoch. Welche, das erläutert das Regierungspräsidium: "Der Anliegerverkehr zwischen dem Mosbacher Kreuz und dem Ortseingang von Neckarzimmern sowie zum Gewerbegebiet Neckarelz (Hohlweg), dem Bundeswehrdepot und der Firma Inast auf dem Neckarelzer Hardberg wird nur zeitweise eingeschränkt sein", heißt es da. Unabdingbar notwendige Sperrungen der Fahrspuren in diesem Bereich will man durch Arbeiten an einem Wochenende und nachts bis auf ein Mindestmaß reduzieren. Eine Umleitung für Pendler aus/in Richtung Heilbronn bzw. Eberbach/Mosbach ist ausgeschildert und erfolgt in beiden Fahrtrichtungen über die Wehrbrücke bei Gundelsheim – L588 Haßmersheim – B292 Neckarbrücke bei Neckarelz zum Mosbacher Kreuz. Autofahrer müssen also (rechtzeitig) auf die andere Neckarseite wechseln, um ans gewünschte Ziel zu kommen.

Dass es trotz aller Bemühungen belastend wird, ist klar: "Während der gesamten Bauzeit kann es zeitweise für den örtlichen Anlieger- und Anlieferverkehr in Neckarzimmern und Steinbach zu nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen kommen", bittet man seitens des Regierungspräsidiums Karlsruhe Verkehrsteilnehmer und Anlieger schon jetzt um Verständnis. Eine für Anfang April vom Bürgermeisteramt Neckarzimmern und vom Regierungspräsidium Karlsruhe gemeinsam vorgesehene Informationsveranstaltung hatte aufgrund der Coronavirus-Einschränkungen abgesagt werden müssen. Direkt betroffene Anwohner(innen) seien aber schriftlich über die Maßnahme informiert worden.

So oder so starten die Straßenbaumaßnahmen am 11. Mai. Ab dem 6. Mai kündigen Vorarbeiten die große Sanierung an.

Update: 22. April 2020, 15 Uhr

