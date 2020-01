Mosbach. (pol/mare) Gleiche mehrere Wartehäuschen von Bushaltestellen und mindestens zwei Fahrzeuge sind in Neckarelz in der Silvesternacht beschädigt worden. Das teilt die Polizei mit.

An den Wetterschutzhäuschen in der Pfalzgraf-Otto-Straße wurden die Scheiben zerstört, bei den Fahrzeugen, die auf dem Parkplatz eines Elektronikfachgeschäfts und in der Neuburgstraße standen, wurden die Spiegel demoliert. Möglicherweise sind drei Männer für die Taten, bei denen jeweils hoher Sachschaden entstand, verantwortlich.

Zeugen, die Hinweise auf die Männer geben können oder die Taten beobachtet haben, können sich unter der Telefonnummer 06261/8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.