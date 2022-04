Viel zu sehen und zu erleben: Zwei Tage lang (am Samstag und Sonntag) lädt die Gewerbeschau „Neckar & Elz Aktiv“ an und in die Pattberghalle Neckarelz ein. Die Vorbereitungen laufen, beim veranstaltenden Aktiven Gewerbe Neckar und Elz Mosbach freut man sich auf regen Besuch. Archivfoto: zg

Von Heiko Schattauer

Mosbach-Neckarelz. Es wird geklopft, gesteckt, dekoriert – ab heute sind in der Pattberghalle Neckarelz nicht die Schüler des APG im Sportunterricht am Schwitzen, sondern vielmehr die Aussteller der Gewerbeschau "Neckar & Elz Aktiv" eifrig zugange. Spätestens am Samstagmorgen muss alles aufgebaut und gerichtet sein – um 9.30 Uhr ist die offizielle Eröffnung mit einem ersten Rundgang vorgesehen. Bis Sonntagabend öffnet sich dann ein großes Schaufenster der Region; über 50 Unternehmen und Betriebe wollen sich und ihr Leistungsvermögen in der Pattberghalle und auf dem Freibereich rundherum präsentieren.

"Aktives Gewerbe will sich auch aktiv zeigen", prophezeite die RNZ bereits Mitte Januar – und berichtete über die Planungen des Aktiven Gewerbes Neckar und Elz Mosbach, im Frühjahr 2022 wieder eine Verbrauchermesse realisieren zu wollen. "Das Bedürfnis ist enorm, alle wollen sich zeigen", hatte Marcus Kolbert, der gemeinsam mit Roland Käsmann das Führungsduo des Gewerbevereins bildet, seinerzeit verdeutlicht. In der Tat: Die Anzahl der ausstellenden Firmen ist so groß wie bei der letzten Veranstaltung dieser Art. Die fand im April 2019 statt, man kann sich fast nicht mehr daran erinnern.

Bis zur Eröffnung der Gewerbeschau wandert das Eingangstor noch ein Stück Richtung Neckar. Foto: Luft

Den Mut der Messe-Verantwortlichen würdigt auch Landrat Dr. Achim Brötel in seinem Grußwort: Der "unerschütterliche Optimismus" des Aktiven Gewerbes werde nun belohnt, "Neckar & Elz Aktiv" komme genau zur richtigen Zeit. Schließlich wollen sich nicht nur die Gewerbetreibenden zeigen, sondern die Menschen aus der Region auch endlich wieder was sehen. Zumal der direkte Kontakt zwischen Unternehmen und (potenziellen) Kunden eben durch nichts zu ersetzen sei. Anschauen, anfassen, ausprobieren – das funktioniere eben nicht via Videokonferenz, so Brötel. "Ich danke den Organisatoren für ihr mutiges Engagement und hoffe, dass viele Besucher das honorieren", lässt Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann im Vorfeld der zweitägigen Gewerbeschau wissen.

Und auf viele Besucher baut man natürlich auch auf Veranstalterseite. "10.000 aufwärts" wünscht sich Marcus Kolbert, was in etwa der Resonanz bei der bis dato letzten Leistungsschau 2019 entspräche. Er freut sich vor allem "auf viele lachende Gesichter", die man dank des Entfalls von Maskenpflicht und anderer coronabedingter Einschränkungen bei der Gewerbeschau ja nun auch wieder wird erkennen können. Aus organisatorischer Sicht sei das natürlich eine Erleichterung, wenngleich man – auch nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt – Empfehlungen zum Tragen einer Maske und zur Einhaltung von Abständen mit entsprechenden Hinweisen transportieren wolle.

Für die letzten Tage vor der Gewerbeschau skizziert Kolbert ein straffes Programm: Am Mittwochabend waren bereits die Neckarelzer Handballer im Einsatz, um der Pattberghalle einen schützenden Zusatzbodenbelag zu verschaffen. Ab heute Vormittag sind nun die Elektriker der Mosbacher Firma Hestermann zunächst mit der Elektroinstallation in Halle und Außenbereich dran, "danach zeichnen wir die jeweiligen Stände an", beschreibt der Gewerbevereinsvorsitzende. Und den ganzen Freitag über sind dann die Aussteller – "ein paar Nachzügler sind diese Woche noch dazugekommen" (Kolbert) – dran, um ihre Ausstellungen aufzubauen und einzurichten. Mehr als 50 Stände innerhalb eines Tages wachsen zu sehen, das sei schon beeindruckend, zugleich logistisch herausfordernd. "Das funktioniert deshalb, weil alle Rücksicht aufeinander nehmen und sich bei Bedarf unterstützen", berichtet Marcus Kolbert aus den Erfahrungen vergangener Veranstaltungen.

So oder so, am Samstagmorgen wird alles angerichtet sein. Auf die Besucher wartet zudem ein buntes Rahmen- und Unterhaltungsprogramm. Geöffnet ist die "Neckar & Elz Aktiv" am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.