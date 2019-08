Ein Vierteljahrhundert ist die tiefgreifende Umstrukturierung des Bama-Areals in Neckarelz her: Was seinerzeit heftig diskutiert wurde, ist inzwischen etabliert. Foto: Thomas Kottal

Von Stephanie Kern

Mosbach. Dieses Projekt spaltete die Mosbacher. Anfang der 1990er-Jahre stand Mosbach eine große Umstrukturierung bevor: die Ansiedlung von Kaufland in Neckarelz, und gleichzeitig der weitgehende Rückzug von Bama. Im März 1994 - vor 25 Jahren - eröffnete der Supermarkt auf dem ehemaligen Bama-Areal. Heute ist das Einkaufszentrum aus Neckarelz nicht mehr wegzudenken. Doch das Projekt "Mosgarten", wie es damals hieß, war umstritten.

"Ich war persönlich innerlich zerrissen", sagt der damalige Oberbürgermeister Gerhard Lauth heute. Die Firma Bama, einstige "Vorzeigefirma" Mosbachs, musste umstrukturieren, um zu überleben. Von einst 1200 Mitarbeitern am Standort Mosbach waren noch 300 übrig geblieben. Die Schuhe wurden schon seit geraumer Zeit in Portugal hergestellt, die Einlegesohlen in Polen.

"Man muss den schmerzlichen Weg zu Ende gehen", sagte Bama-Geschäftsführer Dr. Ralf Baumann im November 1992. Ab 1993 werde es keine Bama-Produktion mehr in Mosbach geben, so Baumann damals. Eine Nachnutzung strebte der Geschäftsführer auch schon an. Unter dem Projektnamen "Mosgarten" sollten Einzelhandelsflächen, ein Hotel und eine Stadthalle geschaffen werden. Um eben diese Einzelhandelsflächen begann ein "großes Tauziehen", wie die Rhein-Neckar-Zeitung in der Ausgabe vom 11. Dezember 1992 titelte.

"Die Rahmenbedingungen waren nicht einfach", beschreibt Lauth aus heutiger Sicht, was damals ablief. Denn im Zuge der Vorbereitungen für die Landesgartenschau 1997 wurde die Bundesstraße B27 umfassend saniert. Mosbach wurde über Monate zur Großbaustelle - mit großen Einschränkungen für die Einzelhändler in der Innenstadt.

"Als die Mosgarten-Pläne bekannt wurden, ging durch die Händlerschaft ein Aufschrei", sagt Gerhard Lauth. "Ich habe die Sorgen auf der einen Seite verstanden, auf der anderen Seite habe ich die Chance gesehen, die Kaufland bot."

Zwei Fronten standen sich gegenüber: Die Mosbacher Einzelhändler sorgten sich um ihre Existenzgrundlage und befürchteten, die Altstadt werde unattraktiv und verliere Kunden. Die Mitarbeiter von Bama protestierten während der entscheidenden Sitzungen des Gemeinderats auf dem Mosbacher Marktplatz. Sie hofften auf die Umnutzung des Areals - auch um weiterhin "Frauenarbeitsplätze" (Teilzeit, gut zu erreichen) in der Nähe zur Verfügung zu haben.

In der Sondersitzung des Gemeinderats am 16. Dezember 1992 fiel dann die Entscheidung für das Projekt Mosgarten. "Die Abstimmung von 20 zu 15 für das ,Mosgarten-Projekt’ löste weder Beifall noch Missfallen aus, sodass man annehmen konnte, die große Schlacht sei geschlagen ohne große Sieger und damit auch ohne große Verlierer", schrieb damals die RNZ.

In dieser ersten Vereinbarung verpflichtete sich die Stadt, 9000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche auf dem ehemaligen Bama-Areal zu genehmigen. Im Gegenzug hat sich die Firma Bama bereit erklärt, den Firmensitz des Kerngeschäfts und den Firmensitz einer etwaigen Immobilienfirma für die Dauer von mindestens zehn Jahren in Mosbach beizubehalten.

Im Gemeinderat sei die Umnutzung von Bama aber kontrovers diskutiert worden - vor allem in nichtöffentlicher Sitzung. "Letztlich gab es ein Einzelhandelsgutachten, das diese Sorgen entkräftete. Und wir mussten auch anerkennen, dass es einen Rechtsanspruch auf die Umnutzung gab", erinnert sich Gerhard Lauth. Man habe aber Kompromisse gefunden, die dann im Bebauungsplan festgelegt wurden. "Wir entwickelten einen Bebauungsplan, der die Innenstadt soweit wie möglich schützen sollte." Etwa indem, "innenstadtrelevante Sparten" nicht in Neckarelz angesiedelt werden durften.

Was nach der Bebauungsplanänderung passierte, das hätte ein Krimiautor nicht besser erfinden können. Bama-Geschäftsführer Baumann beauftragte zwei Brandstiftungen, in Binau und Portugal. Gebrannt haben zwei Lager mit schwer absetzbarer Ware. Durch die Brände wollte er Versicherungsleistungen erhalten. 1998 wurde er dafür zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.

Gleichzeitig ging Baumann auch in Richtung Stadtverwaltung und Oberbürgermeister auf Konfrontationskurs: Gerhard Lauth habe die Verhandlungen zur weiteren Umnutzung des Areals nach der Errichtung von Kaufland abgebrochen. "Stimmt nicht!", hielt Lauth damals dagegen.

Die Diskussionen um Kaufland hätten ihm "schlaflose Nächte" bereitet, gibt Gerhard Lauth heute offen zu. Aber: "Stellen Sie sich mal vor, wir hätten Kaufland heute nicht in Mosbach!" Die Befürchtungen der Innenstadt-Händler bestätigten sich nicht.

Im Gegenteil habe die Kaufkraftbindung zugenommen. "Kaufland ist heute nicht mehr wegzudenken. Und dort kauft auch eine andere Zielgruppe ein", ist der Alt-Bürgermeister überzeugt. Man habe gleichzeitig versucht, die Innenstadt zu stärken. Etwa mit den Themenmärkten oder mit einem City-Manager. "Das waren Dinge, die die Stadt voran gebracht haben. Wenn ich Mosbach mit anderen Städten gleicher Größe vergleiche, sind wir bei der Lebendigkeit ganz vorne", sagt Lauth.

Von den Gräben, die es einst zwischen Kaufland und Innenstadt gab, ist heute nicht mehr viel übrig. "Es kamen auch viele neue Themen auf", meint Lauth. Und das hat sich bis heute nicht geändert.