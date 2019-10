Mosbach-Neckarelz. (lu) Der junge Mann, der am 18. Februar am Bahnhof Neckarelz einen 16-Jährigen nach einem Faustschlag ins Gesicht ins Gleisbett gestoßen, ihm damit eine Schädelprellung und einen Kieferbruch zugefügt und eine einfahrende S-Bahn zur Notbremsung gezwungen haben soll, steht demnächst erneut vor Gericht.

Das Amtsgericht Mosbach hatte den zum Tatzeitpunkt 20- und heute 21-Jährigen im Juli wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr - unter Einbeziehung früherer Verurteilungen - zu einer Einheitsjugendstrafe von fünf Jahren verurteilt. Gegen dieses Urteil haben sowohl die Staatsanwaltschaft, die in der Verhandlung eine siebenjährige Haftstrafe sowie die Einweisung in eine Entzugsklinik gefordert hatte, als auch der Angeklagte Berufung eingelegt.

Zustande gekommen war das hohe Strafmaß durch mehrere Vorverurteilungen des mutmaßlichen Täters, zuletzt im Januar 2018. Auch in die damals verhängte Jugendstrafe von zwei Jahren waren bereits vorangegangene Verurteilungen einbezogen worden.

Ab dem 11. November wird sich nun die Große Jugendkammer des Mosbacher Landgerichts mit dem Fall befassen. Für die Berufungsverhandlung sind zwei Tage angesetzt, in deren Verlauf auch acht Zeugen, ein psychiatrischer Sachverständiger und ein Vertreter des Jugendamts zu Wort kommen sollen.