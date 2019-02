Ein RNZ-Leser bemängelt Berge von Styroporverpackungen am Kinovorplatz in Neckarelz. Seit Monaten habe sich an diesem Zustand nichts geändert. Foto: privat

Mosbach-Neckarelz. (dore) Das Problem ist kein neues: Immer wieder wird in Mosbach beziehungsweise den Stadtteilen Müll in größeren Mengen an Straßen und öffentlichen Plätzen entsorgt. Im Oktober waren es Autoreifen, Tapetenreste bis hin zu Haushaltsgeräten an Grüngutsammelstellen unter anderem in der Nähe des Auguste-Pattberg-Gymnasiums, nun sind es herumliegende Styroporverpackungen, am Kinovorplatz in Neckarelz.

Davon berichtete ein RNZ-Leser bereits im November und an dem Zustand habe sich bis heute nichts geändert. Schon seit Monaten steche dies allen, die an der Ecke Konradusstraße/Bahnhofstraße/ Kinovorplatz in Neckarelz wohnen, vorbeilaufen oder entlangfahren, immer wieder sonntags ins Auge. Dies sei alle zwei Wochen - immer vor der Abholung der Gelben Säcke - der Fall.

"Eine 14-tägig neu bestückte ,Schmuddelecke‘ wie diese mitten in Neckarelz ist einfach nicht zumutbar", meint unser Leser. Auch sei es an windigen Tagen schon vorgekommen, dass Styroporteile gar auf die Straße gelangten.

Die RNZ fragte bei der Stadt und der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN) nach. Dem Ordnungsamt der Stadt Mosbach sei der Sachverhalt nicht bekannt, teilte Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadt Mosbach, mit. Auf weitere RNZ-Nachfrage sagte Wendt am Mittwoch, dass Mitarbeiter des Ordnungsamts mittlerweile beim mutmaßlichen Verursacher des Mülls vorstellig geworden seien. Ergebnis des Gesprächs: Die Styroporverpackungen sollen künftig ordnungsgemäß verpackt beziehungsweise nicht schon Tage vor der Abholung bereitgestellt werden.

Für die AWN ist das Thema damit aber noch nicht erledigt. Zwar schreibe die Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises nicht vor, wie lange vor der Abfuhr die Bereitstellung von Müllgefäßen erfolgen dürfe, so AWN-Pressesprecher Martin Hahn. In der Regel sollten die Abfälle jedoch am Abend vor dem Abfuhrtermin bereitgestellt werden, spätestens aber bis 6 Uhr am Tag der Abholung.

"Die Verantwortlichen der AWN werden nun auf den Kunden zugehen und sich die Gegebenheiten vor Ort anschauen", kündigte Hahn an. Sofern es sich bei dem Müll um Verkaufsverpackungen handle, werde geprüft, ob ein weiterer Sammelbehälter notwendig sei. Diese Verpackungen sammle die AWN im Auftrag der dualen Systeme. Sollte es sich jedoch hauptsächlich um Transportverpackungen handeln, so müsste vom Abfallerzeuger zusätzlich ein gewerblicher Entsorger beauftragt werden.