Von Frank Heuß

Mosbach-Neckarelz. Über die Rahmenbedingungen konnten sich der Heimatverein Neckarelz-Diedesheim sowie der Bürgerverein "Bura" Neckarelz nicht beklagen: Der Neckarelzer Dreikönigsmarkt startete am Sonntagnachmittag vor reichlich Publikum am Parkplatz des Bildungshauses. Auf eben der Fläche, wo in früheren Jahren der örtliche Weihnachtsmarkt beheimatet war, hatten die Vereine das Fest bildlich neu eingekleidet. Zwei Festzelte und mehrere Holzhütten waren bereitgestellt, die von Marktbeschickern bewirtet wurden.

"Ihr habt die Stimmen!", rief Bura-Vorsitzender Dr. Steffen Ritter den Grundschulkindern des Chores der Clemens-Brentano-Schule (CBS) zu, die zur stimmungsvollen Eröffnung unter Leitung von Lehrerin Elke Bohlinger einige an Weihnachten erinnernde Lieder sangen. "Etwas romantischer" sei der Markt im Garten des Bildungshauses vor der Remise zwar schon gewesen, räumte der Vorsitzende des Heimatvereins, Werner Pfisterer, ein, beschrieb aber sogleich den Vorteil der Verlagerung: "Hier bekommt man keine kalten Füße." Das Problem war im Vorjahr sowohl von Marktbeschickern als auch von Besucher(inne)n moniert worden, die sich teilweise auf feuchter Wiesenfläche bewegen mussten.

Pfisterer lobte die Zusammenarbeit zwischen dem traditionell auf Brauchtumspflege ausgerichteten Heimatverein und dem Bürgerverein, der vorwiegend die Gestaltung von Lebensqualität im Neckarelzer Ortskern im Blick hat. So habe man sich die Arbeit aufgeteilt und auch den einen oder anderen Meinungsunterschied stets einvernehmlich gelöst. "Ein Lächeln zu schenken, das kostet nichts", sah Pfisterer als gute Losung, um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Bura-Vorsitzender Steffen Ritter schloss in den Dank die Marktbeschicker ebenso mit ein wie nicht zuletzt das Bildungshaus. Die Flächen mit ihrer Infrastruktur seien eine wichtige Grundlage. Dennoch wollte er aber auch nicht verschweigen, dass im Vorfeld der nunmehr fünften Auflage des Dreikönigsmarkts nicht alles optimal gelaufen sei. Einige Marktbeschicker hatten aus verschiedenen Gründen kurzfristig abgesagt. Ebenso sei der Besuch zuletzt bei schlechteren Wetterbedingungen nicht konstant gewesen. "Wir müssen uns Gedanken machen, ob und wie der Dreikönigsmarkt erhalten bleiben soll", meinte Ritter.

Die zahlreichen Besucher schienen die Frage bereits zu beantworten. Dennoch befreit das Publikumsinteresse die Markt-Macher nicht von der Last des Aufwands. Und diese zu tragen, fällt besonders dem Heimatverein angesichts einer alternden Mitgliederstruktur zunehmend schwer. Mangels ausreichend verfügbarer Kräfte konnte man im eigenen Festzelt keinen Stand betreiben. Bei Bura sind zwar mehr jüngere Leute ehrenamtlich engagiert, aber auch dort bewegt man sich mit zwei Standbewirtungen nahe am Limit. Neben dem beliebten Kesselgulasch sowie zünftigem Schmalzbrot bot man diesmal auch heiße Würste an – zusätzlich zu einem Getränkestand mit Glühwein und Ähnlichem.

Neu mit hinzugekommen ist der "Ranch-Laden" der Familie Lang aus Neckarzimmern, der die kulinarische Auswahl mit Fischspezialitäten bereicherte. Marion Wagner-Herkel und Karlheinz Heiß gingen wieder mit frischer Pizza an den Start. Die Elternschaft der CBS ließ die Waffeleisen glühen und am Stand von Holger Noe vom Tempelritter-Verein "OMCTH" lief die Popcorn-Maschine.

Musikalisch unterhielten die Männergesangvereine "Neckarperle" Neckarelz am Sonntagnachmittag sowie "Sängerlust" Diedesheim am "Epiphaniastag". Die Sternsinger kamen am Montagnachmittag zum Abschluss ihrer Sammelaktion auf das Festgelände. Das Wetter hatte es auch am zweiten Tag gut gemeint und durch die zahlreichen Besucher(innen) füllten sich die Spendenbüchsen zügig.

Für die kleinen Gäste gab es ebenfalls reichlich Programm beim Dreikönigsmarkt: So waren einige Lamas von TTP-König vom Stockbronner Hof in ihrem Gehege zu bestaunen. Unter der Leitung von Heike Heck vom Bura-Vorstand gab es ein Wachsfigurengießen, das die Kreativität der Kinder sichtlich anregte.

Zu dem Rahmenprogramm des Dreikönigsmarktes gehörte wie in den Vorjahren ein Konzert. Im benachbarten Tempelhaus trat am Montagabend der Folkmusik-Chor "O’Greenwood" aus Obrigheim auf. Ein gesonderter Bericht dazu folgt.