Mosbach. (ub) Mit Bebauungs- und Flächennutzungsplanänderungen hat sich der Gemeinderat oft zu befassen. Wenn sich aber, wie in der letzten Sitzung, drei von vier dieser Änderungsbeschlüsse um "großflächige Einzelhandelsbetriebe" drehen, dann fällt das auf. Im Falle des Diedesheimer Lidl-Marktes habe man es mit einem "alten Bekannten" zu tun, stieg Oberbürgermeister Michael Jann mit dem Aufstellungsbeschluss für den B-Plan am Oberen Herrenweg ein. 2011 sei der Wunsch des Discounters nach Erweiterung abgelehnt worden, u. a. von der Gemeinde Obrigheim. In einem erneuten Anlauf soll nun die Verkaufsfläche auf maximal 1250 qm steigen können.

Die Gesamtsituation (und damit schon die beiden folgenden Tagesordnungspunkte) im Blick, erinnerte Jann daran, dass es vor sechs Jahren erhebliche Einwendungen gegeben habe, wenn auch eine Markt- und Verträglichkeitsanalyse schon damals zu dem Urteil "unschädlich" für die örtliche Einzelhandelslandschaft gekommen war. "Nun aber hat sich das Blatt gewendet", schaute der Mosbacher OB nach Obrigheim, wo am westlichen Ortseingang ein neuer Nahversorgungsstandort entstehen soll. Unter TOP 4.2 erfuhr man, dass Rewe auf der Fläche des ehemaligen Möbelhauses Gehrig (das später als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde) einen Lebensmittelmarkt mit rund 1300 Quadratmetern Verkaufsfläche ansiedeln möchte.

Dafür muss zunächst der Flächennutzungsplan der so genannten Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Mosbach-Elztal-Neckarzimmern-Obrigheim geändert werden, was einen Beschluss des Mosbacher Gemeinderats notwendig machte. Und noch einmal ging es um den Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft: In Dallau möchte der Edeka-Markt (auf bis zu 1400 qm) wachsen, was einen Umzug ins Gebiet "Neuwiesen" bedingen würde. "Ein detailliertes, standortbezogenes Einzelhandelsgutachten ist im Rahmen der Bauleitplanung zu erstellen", führt die Beschlussvorlage aus. Für das Obrigheimer Vorhaben war 2016 eine "raumordnerische und städtebauliche Verträglichkeit" durch die CIMA festgestellt worden. Das Beratungsunternehmen analysiert Märkte und Standorte. Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Nahversorgungseinrichtungen in der Verwaltungsgemeinschaft beurteilt die CIMA nicht negativ.

Für SPD-Stadtrat Hartmut Landhäußer ist diese (sich ändernde) Entwicklung "schwer zu verstehen", zumal die Einwohnerzahlen ja sänken. Seinerzeit sei es im Falle Lidl (2011) zu einer Ablehnung gekommen, heute stimme man dafür, was im Falle des Lidl-Vorhabens bei einer Gegenstimme geschah. OB Jann erklärte die Entwicklung mit dem Trend, dass Verbraucher heute eine andere "Aufenthaltsqualität" erwarteten, was auch von Planungsbehörden anerkannt werde. "Unter 1200 qm geht keiner mehr ins Rennen." Es gebe in den betreffenden Vorhaben keine Sortimentsausweitungen, aber das Sortiment werde auf mehr Fläche präsentiert. Der Dallauer Edeka-Erweiterungswunsch bekam ebenfalls eine Gegenstimme, weil Elisabeth Laade (AL) den neuen Standort aus Naturschutzgründen für "nicht geeignet" hält.

Mehr Papier (nämlich die Behandlung eingegangener Anregungen), aber keine Aussprache war mit dem vierten Planvorhaben verbunden. Einstimmig votierte der Gemeinderat für ein Vorhaben der Johannes-Diakonie, das mit einem städtebaulichen Vertrag und dem Satzungsbeschluss schon einen Schritt weiter ist; damit kann die westlich der B27 errichtete Leichtbauhalle des Berufsbildungswerks langfristig bestehen bleiben.