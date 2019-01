Das in Diedesheim ansässige Softwareunternehmen "MPDV" wächst weiter - in Malaysia wurde ein neuer Standort gegründet.

Mosbach. (schat) Neues Jahr, neuer Standort, neuer Markt und neue Ziele: Das Mosbacher Softwareunternehmen MPDV hat einen weiteren Standort in Malaysia eröffnet. Damit wollen die Experten für IT-Lösungen in der Fertigung nach eigenen Angaben ihr Wachstum im asiatischen Raum weiter vorantreiben. "Der Markt dort ist riesig und der Bedarf nach Softwarelösungen für eine effizientere Fertigung groß. Deshalb ist es für uns als Anbieter unabdingbar, auch hier präsent zu sein", sagt Nathalie Kletti, Mitglied der Geschäftsleitung des Softwareunternehmens mit Stammsitz in Diedesheim. In Malaysia startet man mit einem (Vertriebs-)Büro und zunächst drei Mitarbeitern.

Mit Niederlassungen in Singapur und China ist das Familienunternehmen bereits seit 2007 in Asien vertreten und unterstützt Firmen aller Größen und Branchen auf dem Weg zur sogenannten "Smart Factory". Mit internationalen Kooperationen wie der mit dem japanischen Roboterhersteller Fanuc stärkt MPDV außerdem sein weltweites Netzwerk und positioniert sich als Experte für Industrie 4.0. Aktuell sei man zudem daran, so Nathalie Kletti weiter, in Japan den Aufbau eines Vertriebsnetzwerks für die eigenen Produkte voranzutreiben.

"Die Internationalisierung ist auch 2019 ein zentraler Bestandteil unserer Strategie. Nur so können wir unsere Position als Marktführer weiter ausbauen und an unsere bisherigen Erfolge anknüpfen", führt Kletti weiter aus. Seit Jahren wächst MPDV stetig, in den vergangenen Jahren - was den Umsatz anbelangt - stets im zweistelligen Bereich.

Weltweit arbeiten mittlerweile mehr als 420 Mitarbeiter an elf Standorten in Deutschland (außer in Diedesheim ist man noch in Hamm, Oftersheim, Aschheim und Heimsheim präsent), China, Malaysia, der Schweiz, Singapur und den USA. Im vergangenen Jahr lag der Gruppenumsatz von MPDV bei stattlichen 60 Millionen Euro. Täglich nutzen nach Auskunft des Unternehmens mehr als 800.000 Menschen die Softwarelösungen von MPDV - "und machen ihre Fertigung damit fit für die Zukunft", so Nathalie Kletti.