Laut Polizei protestierten am Montagabend rund 220 Personen in der Mosbacher Innenstadt, die Teilnehmer schrieben auf Telegram von 400 Menschen. Foto: Oesterreich/RNZ-Repro

Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Deutlich mehr "Spaziergänger" als noch vergangene Woche protestierten am Montagabend in der Mosbacher Innenstadt erneut gegen eine eventuelle Impfpflicht und die geltenden Corona-Maßnahmen. Einen Abstand von 1,5 Metern hielten die Demonstranten untereinander selten ein, Masken trugen nur die wenigsten von ihnen.

Die nicht angemeldete Versammlung verlief weitgehend friedlich. Eine RNZ-Redakteurin wurde jedoch von einem Teilnehmer grob am Oberarm gepackt und dabei mehrfach aggressiv aufgefordert, ihre Fotos zu löschen, die sie zuvor von der Menge gemacht hatte. Die Polizei war schnell zur Stelle und klärte den Mann darüber auf, dass er als Teilnehmer einer öffentlichen Versammlung – egal ob angemeldet oder nicht – akzeptieren müsse, von der Presse fotografiert zu werden. Dennoch haben wir uns dazu entschlossen, die Personen auf dem Foto unkenntlich zu machen.

Einen anderen Teilnehmer des "Montagsspaziergangs" nahmen die Beamten zur Personenfeststellung mit zur Wache, da er sich bei einer Kontrolle nicht ausweisen konnte. Einen Mann, den die Polizei als "Rädelsführer" ausgemacht hatte, als dieser die versammelte Menge auf dem Marktplatz zum Loslaufen aufforderte, erwarte nun eine Anzeige wegen Aufrufs zu einer nicht angemeldeten Versammlung, teilte die Polizei mit.

Oberbürgermeister Michael Jann machte sich gemeinsam mit Ordnungsamtsleiter Joachim Weis selbst ein Bild von dem Protestmarsch. "Eine Wiederholung in dieser Form kann es nicht noch einmal geben", betonte Jann. Bis nächsten Montag wolle er erneut in der Stadtverwaltung besprechen, ob nun doch ein Versammlungsverbot ausgesprochen werde.

Im Einzugsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn gingen am Montagabend insgesamt rund 3800 Impfgegner auf die Straße. In Mosbach kamen laut Polizei etwa 220 Personen zusammen (die Teilnehmer selbst schrieben in mehreren Telegram-Gruppen von 400 Personen), in Buchen wurden rund 150 Demonstranten gezählt. Nur drei der insgesamt 14 Montagsspaziergänge seien zuvor angemeldet worden, hieß es von der Polizei.