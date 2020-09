Umgeknickt war am Montagvormittag die Ampel an der engen Stellen auf dem Hardhofweg. Inzwischen hat die Stadt Mosbach sie gegen eine neue ausgetauscht. Foto: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Mosbach. Grün, Gelb, Rot. Die Signalfarben der mobilen Ampelanlage, die am Hardhofweg an der engen Passage zwischen dem Bergfeld und der ehemaligen Neckartalkaserne aufgestellt ist, sollten eigentlich den Verkehrsteilnehmern den Weg frei machen – oder eben nicht. Doch am Montagvormittag wirkte die Ampel schwer mitgenommen und blinkte nur noch Gelb. Denn die nach dem Bergfeld aufgestellte Anlage war umgeknickt. Mit anderen Worten: Sie zeigte (vorübergehend) eine Art "abknickende Vorfahrt" an, mit einem gen Himmel blinkenden Gelb.

Autofahrer, die am Montagvormittag daran vorbeifuhren, schauten verdutzt die zerstörte Ampel an. Damit der Verkehr dort wieder einspurig laufen konnte und kann, tauschte die Stadt am Nachmittag zügig die ramponierte Ampel gegen eine neue aus. Außerdem erstattete man Anzeige gegen Unbekannt, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung darlegte.

Eigentlich hatte man im Mosbacher Rathaus vor, diese Ampelanlage mit Abschluss der Generalsanierung der Bundesstraße B27 in Neckarzimmern wieder abzubauen – schließlich sollte sie in dieser Zeit den Ausweichverkehr auf dem teilweise engen Hardhofweg regeln. Doch für den Abbau der Anlage steht das Signal weiter auf Rot. Denn die Stadtverwaltung hat sich inzwischen von den eigentlichen Plänen verabschiedet oder vielmehr verabschieden müssen.

Ursprünglich wollte die Große Kreisstadt die Straße in diesem Jahr ausbauen, allerdings hat die Coronakrise die Absichten der Verantwortlichen durchkreuzt. Den Hardhofweg will man nun 2021 ausbauen. Bis dahin soll die Ampelanlage dort installiert bleiben und den Straßenverkehr an der engen Passage regeln – der Verkehr läuft dort weiter einspurig. "Sie dient der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer", erklärt die Sprecherin den Hintergrund der Maßnahme. Mit der Ampelschaltung werde zudem verhindert, dass die Autofahrer im Gegenverkehr nicht auf das Bankett des engen Hardhofweges fahren müssen.

Wann die Arbeiten an der Straße beginnen werden, ist derzeit noch nicht festgelegt. Jedenfalls soll danach der Straßenverkehr sicherer als bisher über den Hardhofweg rollen können, insbesondere an genannter Stelle. Und dann wird wohl auch alles auf Grün stehen für einen Abbau der mobilen Ampelanlage.