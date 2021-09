Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die hauseigene Stiftung (Pro DHBW Mosbach) hat schon massiv geworben, Kreistag und Gemeinderat Mosbach haben sich in Form einer gemeinsamen Resolution klar hinter das Vorhaben gestellt. Dennoch bleiben die Bretter, die auf dem Weg zum Baukompetenzzentrum Mosbach, das die Duale Hochschule auf dem Areal des bald wieder verwaisten Obertorzentrums entwickeln will, weiter dick. Demnach scheint es ratsam, auch weiter dem Motto "Stetes Bohren höhlt das Brett" zu folgen, an den entscheidenden Stellen im Land auf eine zeitnahe Umsetzung des Leuchtturmprojekts in der Großen Kreisstadt zu drängen. Gebohrt wird also auch nach den unmissverständlichen Resolutionsschreiben weiter, großteils im Hintergrund, aber durchaus ausdauernd.

Dass Ausdauer und Beharrlichkeit mit Blick auf die Umsetzung von (baulichen) Vorhaben an der DHBW Mosbach vonnöten sind, das hat sich in der Vergangenheit schon des Öfteren gezeigt. Der Weg kann da lang und steinig sein/werden, selbst wenn sich Notwendigkeit und/oder Sinnhaftigkeit schnell erschließen. Auch in Sachen Baukompetenzzentrum, mit dem man in Mosbach nicht nur die (unzureichend abgedeckten) räumlichen Anforderungen erfüllen, sondern auch ein echtes Alleinstellungsmerkmal schaffen könnte, ist mit einer schnellen Lösung nicht zwingend zu rechnen. Auch wenn schon ob der Nachfrage nach den Studienangeboten in diesem Bereich (z. B. öffentliches Bauen) bereits jetzt neuer Raum für die Lehre benötigt wird. Ob und wie sich die DHBW Mosbach weiterentwickeln darf, entscheidet aber final das Land. Und zwischen Mosbach und den entscheidenden Gremien in der Landeshauptstadt finden sich eben einige der eingangs genannten dicken Bretter.

Immerhin: Die Zeichen, dass es mit der Einrichtung des Baukompetenzzentrums am favorisierten Standort Obertorzentrum (es gibt noch weitere Optionen im Stadtgebiet) was werden könnte, stehen inzwischen "ganz gut", wie Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann auf RNZ-Anfrage erklärt. Die DHBW-Rektorin zählt nicht zu den Verantwortungsträgern, die sich vorschnell und weit aus dem Fenster lehnen; ihr Optimismus basiert auf den Signalen, die man jüngst unter anderem aus dem Amt für Vermögen und Bau erhalten hat. Eine städtebauliche Überprüfung des Vorhabens sei dort schon erfolgt, berichtet Jeck-Schlottmann. Nächster Schritt sei nun eine Wirtschaftlichkeitsstudie. Und eine sogenannte Projektmanagementbesprechung mit dem Finanzministerium des Landes, die nun im Oktober im Beisein der Mosbacher DHBW-Rektorin stattfinden soll. Dort wolle Jeck-Schlottmann dann auch schon "Verlässlicheres" erfahren.

Sie verweist allerdings auch auf ein Thema, das für Verzögerungen sorgen könnte. Es geht (mal wieder) um die Bemessungsgrundlagen. Heißt: Zu klären ist die Frage, wie viel Fläche der jeweiligen Bildungseinrichtung für ihre Studierenden und jeweilige Lehre zusteht – eine komplexe Thematik. Vor allem, weil aktuell für alle Hochschulen im Land jene Bemessungsgrundlage neu ermittelt wird.

Dass sich – obwohl diese Grundlage noch fehlt – im Hintergrund in Sachen Baukompetenzzentrum dennoch bereits einiges bewegt hat und bewegt, wertet Jeck-Schlottmann als positiv: "Das ist ein Fortschritt. Und ein gutes Zeichen." Mosbach scheint auf der Prioritätenliste der Hochschulprojekte im Land mit seinem Baukompetenzzentrum auf einem aussichtsreichen Platz zu stehen.

Das sieht auch der Minister für den Ländlichen Raum und CDU-Wahlkreisabgeordnete im Landtag, Peter Hauk, so. Seit rund zwei Jahren wirbt und bohrt auch er für die Erweiterung der DHBW Mosbach. Jüngst habe ihm das Finanzministerium die Priorität des Projekts bestätigt, lässt Hauk in einer Pressemitteilung wissen. Dass sich das Amt für Vermögen und Bau Ende 2020 dazu bereit erklärt habe, eine Machbarkeitsstudie mit Variantenuntersuchungen durchzuführen, sei bereits ein erster "Etappenerfolg" gewesen, so Hauk. Wenngleich dabei drei Optionen beleuchtet werden (neben dem Obertor auch eine Einmietung in ehemaligen BBW-Gebäuden oder ein Neubau auf der grünen Wiese), präferiert der Minister aus dem Odenwald ganz klar die Neuentwicklung des Obertorzentrums: "Hier könnte mit dem Baukompetenzzentrum mitten in der Stadt etwas Hochinnovatives entstehen und zugleich die Innenstadt nicht nur optisch aufwerten, sondern auch aktiv beleben." So könnte Fläche eingespart werden und ein echtes Vorzeigemodell innerhalb des ländlichen Raums entwickelt werden.

In dem Sinne habe sich Hauk nach Gesprächen noch in vergangener Kabinettskonstellation nun auch an Wissenschaftsministerin Theresia Bauer sowie an den neuen Finanzminister Danyal Bayaz gewandt. Die Wissenschaftsministerin habe, so der Minister weiter, bereits im vergangenen Jahr ihre Unterstützung zugesagt, Finanzminister Bayaz jetzt bestätigt, dass innerhalb der Hochschulprojekte die DHBW Mosbach Priorität besitze.

Im Herbst stünden nun weitere Gespräche an, u. a. auch mit dem DHBW-Präsidenten Prof. Arnold van Zyl. Von ihm wird erwartet, dass er die Wichtigkeit des Mosbacher Vorhabens auch innerhalb der Dualen Hochschule Baden-Württemberg unterstreicht. "Nächstes Etappenziel ist es, dass nach der Variantenanalyse eine Entscheidung für eine Weiterplanung für das Obertorzentrum durch Vermögen und Bau erfolgt", skizziert Pater Hauk. Gemeinsam mit Gabi Jeck-Schlottmann, der DHBW-Stiftung und den (prominenten) Unterstützern aus der gesamten Region will man weiter bohren. Ausdauernd und beharrlich.