Mosbach. (rnz/stm) Kundenlenkung heißt das neue Zauberwort im Bürgerservicebereich der Stadtverwaltung Mosbach, wo man nun ein neues Lenkungssystem installiert hat. Bürger, die im Verwaltungsgebäude am Marktplatz die Bereiche im Melde- und Passwesen bzw. im Standesamt aufsuchen, erhalten künftig an einem Terminal im Eingangsbereich eine Bearbeitungsnummer und werden dann automatisch dem nächsten freien Mitarbeiter zugewiesen. Über einen großen Bildschirm wird angezeigt, welches Büro der Kunde aufsuchen kann.

Für die Kunden entfällt damit die ungeliebte Suche von Büro zu Büro nach dem Mitarbeiter, der sich dem jeweiligen Anliegen annehmen soll. "Die automatisierte Zuordnung optimiert die Auslastung der einzelnen Arbeitsplätze und verkürzt damit eventuelle Wartezeiten zu Stoßzeiten", zeigt man sich in Sachen Wirkung bei der Verwaltung zuversichtlich.

Parallel dazu wurde auch der zugehörige Wartebereich neu und ansprechend gestaltet. Mit neuen Sitzmöbeln und einem Stehpult, das beim Ausfüllen von Formularen hilfreiche Dienste leisten kann, wurde die Aufenthaltsqualität im Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes kundenorientiert aufgewertet. Integriert in dieses Stehpult sind zudem Anschlüsse als Lademöglichkeit für Smartphone, Laptop und Co.

Beim Vor-Ort-Termin machte sich Oberbürgermeister Michael Jann ein Bild vom neuen Ambiente im bislang eher schmucklosen Zugangsbereich und überzeugte sich gleichzeitig von der Funktionalität des Kundenleitsystems. "Mit diesen Maßnahmen verbessern wir das städtische Dienstleistungsangebot in der zentralen Anlaufstelle der Stadtverwaltung für unsere Bürger deutlich. Wartezeiten sollen damit so weit wie möglich minimiert werden, die direkte Zuordnung zum nächsten Mitarbeiter ist ein spürbarer Vorteil für den Bürger. Im Rahmen der Digitalisierungsoffensive in unserer Verwaltung führt dieser Baustein aber auch zu einer effizienteren Gestaltung der Arbeitsabläufe innerhalb der angeschlossenen Verwaltungseinheiten", ist der Oberbürgermeister vom Gesamtpaket der Neuerungen überzeugt. Neben ihm testeten bei der Einweihung auch Bürgermeister Michael Keilbach, Wirtschaftsförderer Fabian Weiß und Amtsleiterin Rechts- und Ordnungsamt Evelyn Zemelka das neue "Angebot".

Erste Stimmen der mit dem System angesprochenen Kunden fielen laut Auskunft der Stadtverwaltung ebenfalls positiv aus: Bürger, die bei der symbolischen Inbetriebnahme zufällig zugegen waren, begrüßten die neue Technik und fanden auch Gefallen an der neuen Möblierung im Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes.