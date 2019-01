Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Zweieinhalb Zentimeter sind die Grenze. Ist ein Schlagloch tiefer, muss was getan werden. Dafür misst Jürgen Schölch auch schon mal nach. Eigentlich aber hat der städtische Straßen- und Wegekontrolleur im Blick und im Gefühl, wann ein Schaden in einer Asphalt- oder Pflasterdecke so gravierend ist, dass die Verkehrssicherheit gefährdet ist und etwas getan werden muss. Schließlich macht der gelernte Maurer den Job bei der Stadt Mosbach seit 34 Jahren; drei Jahrzehnte war er Mitarbeiter im Bauhof, der die Malheurs selbst beseitigte, seit 2014 füllt Schölch eine neu geschaffene Stelle im Tiefbauamt aus, die die immer komplexer und komplizierter werdenden Aufgaben auf systematischer Basis löst.

Das mit den 2,5 Zentimetern steht nirgendwo richtig festgeschrieben. "Doch durch die Rechtsprechung sind immer exaktere Werte entstanden, ab wann eine Kommune ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht mehr nachkommt", erklärt Stefan Baumhackel, Leiter des Amts für Planen und Technik. Verkehrssicherung sei eine Pflichtaufgabe der Kommune. Da sich die Rechtsprechung in den letzten Jahren immer mehr verdichtet habe - Stichwort Schadenersatz -, gebe es auch eine Pflicht zur Dokumentation, so Baumhackel weiter.

In Schölchs Büro im Technischen Rathaus schauen die beiden auf den Computer-Bildschirm. Das vor fast 20 Jahren eingeführte geografische Informationssystem GIS ist gerade um eine Software erweitert worden, mit der Schölch straßenbezogen erfasst (hat), was wo wann los ist - sogar unter dem Asphalt. "Alle Infos sind sofort verfügbar und machen eine Bewertung möglich", schätzen Schölch und Baumhackel die Arbeit mit dem GIS sehr positiv ein.

Kommt beispielsweise ein Anruf aus der Bevölkerung, dass sich irgendwo eine Stolperfalle auftut, kann Jürgen Schölch parallel im GIS-System schauen, ob da vielleicht ein Kanal oder eine Versorgungsleitung verläuft, ob es sich um eine viel befahrene Stelle handelt oder ob eine Baumwurzel den Belag wölbt. Von Witterungseinflüssen und - mehr noch - von der Verkehrsbelastung hängt ab, wie stark Bodenbeläge leiden. "Im Sommer haben wir es mit plastischen Verformungen zu tun", so Tiefbauamtsleiter Nanke Grißtede, "im Winter mit Frostschäden." Je nachdem, wie schlimm der Schaden ist, reagiert Streckenkontrolleur Schölch mit einem sofortigen Auftrag an die Kollegen des Bauhofs. Oder er stellt vorsichtshalber schon mal selbst eine Barke auf, wie im Falle der am Silvestertag auf der Bleichbrücke in ein Schlagloch gestolperten Frau eines Kollegen, die sich den Fuß brach. "Gleich am ersten Arbeitstag haben wir das Loch dann zugemacht."

Bei Schadenersatzansprüchen ist entscheidend, dass die Stadt nachweisen kann, dass sie ihrer Verkehrssicherungspflicht nachgekommen ist, was wiederum dank der Dokumentation und der turnusmäßigen Kontrollgänge und -fahrten geschieht. In fünf Stufen ist das ganze Stadtgebiet aufgeteilt; von den wöchentlichen Kontrollgängen durch die Fußgängerzone über die 14-tägige Kontrolle der Hauptverkehrsstraßen bis zu den halbjährlichen Besuchen von Wirtschaftswegen und Parkplätzen. Bei den städtischen Straßen ist das Mosbacher Tiefbauamt für Straßen und Gehwege verantwortlich, bei den Straßen anderer Zuständigkeit nur für den Gehweganteil.

Nachdem die RNZ-Berichterstatterin im Technischen Rathaus viel Theoretisches gelernt hat, steigt sie mit Jürgen Schölch ins Auto. Die vierteljährliche Kontrollfahrt auf den Wohnstraßen, Geh- und Radwegen der Waldsteige ist dran. Ein Schlenker übers Masseldorn offenbart einen "klassischen kleinen Mangel": Die Stadtwerke haben für einen Gasanschluss Asphaltdecke und Pflaster in der Donauschwabenstraße entfernt und wieder zugemacht, aber die Fugen im Pflaster nicht verfüllt. Schölch fotografiert und notiert es.

Auf dem Weg in die Waldsteige kommen wir bei zwei Kollegen des Bauhofs vorbei, die ein neues Straßenschild an der Einmündung zum Bauernbrunnen anbringen. Das Erkennen und Ersetzen verblichener oder verbogener Verkehrsschilder gehört auch zu den Aufgaben des rund 40-köpfigen Teams. In der Waldsteige sind die wenigen erkennbaren Mängel bekannt. Nicht alles wird gleich abgearbeitet, sondern nach Lage vom Bauhof, der Jahresbaufirma oder einem beauftragten Unternehmen erledigt. "Wir können nicht immer überall sein", sagt Jürgen Schölch, "aber wir haben alles unter Kontrolle."

Der Weg zurück ins Technische Rathaus über den Hardhof und die Alte Bergsteige gehört zwar nicht zum turnusgemäßen Kontrollgebiet, aber dem speziellen "Schölch-Blick" entgeht auch hier nichts.