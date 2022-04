Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die besten Ideen entstehen aus Leidenschaft. Manchmal aber auch aus Leiden. Seine eigenen, in unschöner Regelmäßigkeit wiederkehrenden Probleme beim Fußball haben Manuel Heck erfinderisch werden lassen. Im wahrsten Wortsinn: Da der 29-Jährige, derzeit für den Mosbacher Kreisligisten VfK Diedesheim auf Torjagd, immer wieder von Wadenkrämpfen geplagt wird, hat der einen speziellen Kompressionsstrumpf entwickelt (Kinesio-Sleeves), der mithilfe eingearbeiteter Kinesiotapestreifen ein Verkrampfen der Wadenmuskulatur verhindern oder zumindest verzögern soll. Doch der Spezialstutzen war nur der Startschuss: Inzwischen tüftelt der Mosbacher Kicker an einem Schienbeinprotektor, den es so auf dem großen Markt der Fußballequipments noch nicht gibt.

Stoßabsorbierend, dünn, zäh, dämpfend und doch extrem flexibel und atmungsaktiv – so soll er sein, der Schoner, den sich Manuel Heck vorstellt. Die erhältlichen Modellvarianten überzeugen ihn nicht. "Die Standardschoner mit einer harten Schale und einer geschäumten Auflagefläche sind halt null atmungsaktiv und unangenehm zu tragen", findet der Kicker.

Etliche seiner Fußballkollegen sähen das ähnlich, manche helfen sich mit Eigenkonstruktionen aus. "Ein ehemaliger Mitspieler von mir, inzwischen in der 3. Liga aktiv, hat sich aus Taschentüchern und Tape seine eigenen ’Protektoren’ gebastelt, die er sich unter die Stutzenstrümpfe klemmt", beschreibt Heck, ein "Beweisstück" hat er gleich mitgebracht – eine abenteuerliche, aber offenbar von den Schiedsrichtern nicht bemängelte Variante.

In welcher Ausführung auch immer: Ein Fußballer muss, so schreiben es die Regel vor, bei einem Spiel Schienbeinschützer tragen. Seit 1990 ist das Pflicht, vorher war es den Kickern selbst überlassen, ob sie ihre Unterschenkelknochen vor gegnerischen Angriffen schützen wollen oder nicht. Aus optischen Gründen hatte vor Einführung der Schoner-Pflicht mancher darauf verzichtet. Paul Breitner etwa lief immer "unten ohne" auf.

Heute nicht mehr vorstellbar – und Grund genug für Manuel Heck, sich aus Unzufriedenheit über die Optionen selbst an die Gestaltung eines "besseren" Schienbeinschützers zu machen. Rund dreieinhalb Jahre tüftelt er nun schon an seinem Schoner, ein mittlerer fünfstelliger Betrag ist bereits in die Entwicklung geflossen. Mit verschiedenen Materialien (unter anderem auch mit Kevlar – "das war dann aber doch zu teuer") hat der 29-Jährige schon versucht, seine Vorstellung von Atmungsaktivität, Tragekomfort und erforderlichem Schlagschutz zu vereinen. Und mit elf Prototypen ist er bereits für eine CE-Zertifizierung beim zuständigen Prüfinstitut vorstellig geworden, eine Zulassung erhielten die aber nicht. Nach weiteren intensiven Runden des Tüftelns sieht Heck sich aber jetzt – mit Prototyp Nummer zwölf – endlich auf den letzten Metern, also direkt vor dem erfolgreichen Abschluss, um in der Fußballsprache zu bleiben. "Wir wissen jetzt, was gefordert ist, was unser Material für die sogenannte Stollenschlagprüfung aushalten muss, wie es trotzdem noch unseren Anforderungen entspricht", sagt der treffsichere Stürmer, dem in der Kreisliga Mosbach schon mal 30 Tore in einer Hinrunde geglückt sind.

Der Schienbeinprotektor, mit dem Manuel Heck eine ganz neue Alternative bieten will, ist nun aus einem speziellen Materialgemisch, die Atmungsaktivität sollen dessen offene Poren sichern. Die genaue Zusammensetzung will der Mosbacher nicht verraten, das Muster hat er sich in Form von Design- und Patentrechten schon mal sichern lassen. "Nachmachen kann ihn keiner mehr", sagt Heck. "Der Mix muss stimmen", d erklärt er mit Blick auf Materialzusammensetzung und Herstellungskosten. "Und die Optik natürlich auch, das ist wichtig im Fußball", ergänzt der 29-Jährige und zeigt stolz ein Vorserienmuster seines innovativen Schoners.

Die Entwicklungsphase sei einer der schwierigsten Abschnitte, sagt der hauptberuflich im Beschwerde-Management eines Supply-Chain-Automatisierungsunternehmens tätige Kicker, der "als Problemlöser" einen reichen Erfahrungsschatz aus diesem Bereich in sein Herzensprojekt einbringen könne. Aus dem soll zeitnah auch ein professionelles Standbein werden, daraus macht er keinen Hehl. Die für den Produktionsstart notwendigen Werkzeuge sind eingerichtet, die Serie für die Zertifizierung ist produziert und beim Prüfinstitut vorgelegt. In zwei, so Hecks Hoffnung, soll das grüne Licht vorliegen, danach die richtige Produktion unter dem Markennamen "ROCZ" anlaufen. Noch vor dem Start der neuen Saison im Sommer will Heck seine Innovation dann auf den Markt und an den Mann (bzw. an die kickende Frau) bringen. Parallel zur Produktionsvorbereitung laufe derzeit die Kontaktaufnahme mit potenziellen Vertriebspartnern.

Einen eigenen Online-Shop hat Heck schon aufgebaut, neben den neuartigen Schienbeinschonern soll es da dann auch eine Bekleidungskollektion und anderes Equipment unter dem ROCZ-Label geben. Und vielleicht schaffen es dann ja auch noch die eingangs erwähnten Kinesio-Sleeves (die Strümpfe gegen Wadenkrämpfe) ins Programm. Deren Weiterentwicklung hatte Manuel Heck nämlich zugunsten der Schienbeinprotektoren zurückgestellt.

Info: Weitere Informationen zum neuartigen Schienbeinprotektor finden sich in Kürze auf der www.rocz.de.