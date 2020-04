Mosbach. (pol/RNZ) Ein Mann soll am Sonntagabend am Elz-Radweg im Bereich der Straße Am Henschelberg in Mosbach einen elfjährigen Jungen angegriffen und dabei verletzt haben. Laut Anzeige der Eltern des Jungen spielte dieser gemeinsam mit einem Freund mit Stöcken am Bachufer zwischen Aldi und Eisenbahnstraße. In der Nähe der Jungen befanden sich zwei Männer, die ein ferngesteuertes Boot auf der Elz fahren ließen. Offenbar in der Vermutung, dass die Jungen Stöcke nach dem Boot werfen, packte einer der beiden Männer den Elfjährigen am Arm und stieß ihn weg. Beim Sturz brach sich der Junge den Arm.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten Mann, etwa 175 cm groß, leicht korpulent mit Glatze gehandelt haben. Er trug ein lila T-Shirt und eine kurze Hose. Sein Begleiter war augenscheinlich älter, etwa gleich groß, hatte dunkle Haare, trug ein orangefarbenes T-Shirt und ebenfalls eine kurze Hose. Während der Auseinandersetzung soll eine Spaziergängerin mit einem kleinen schwarzen Hund hinzugekommen sein und sich kurz um den Jungen gekümmert haben.

Diese Frau und weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06261/8090, bei der Polizei zu melden.