Erneuert oder saniert wird aktuell unter anderem am ehemaligen ZG-Silobau an der Bahnlinie. Foto: Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Nur eingeschränkt entwickeln sich derzeit die Dinge in so manchem Bereich des Lebens, die Ursache dafür ist leidlich bekannt. Doch es geht auch anders, wie sich an vier mehr oder wenig prominent gelegenen Stellen in der Stadt mitunter eindrucksvoll verfolgen lässt. Es tut und entwickelt sich was auf den großen Baustellen im Stadtgebiet.

Am deutlichsten sichtbar ist der Veränderungsprozess derzeit wohl am westlichen Stadteingang, wo unweit von Bundesstraße und Bahntrasse an der Umgestaltung des ortsbildprägenden ehemaligen ZG-Silogebäudes gearbeitet wird. Die Liegenschaft und das Areal drumherum gehören mittlerweile der "Zagro Group", die vor einigen Jahren die Gmeinder Lokomotiven GmbH übernommen und auf eine erfolgreiche(re) Spur zurückgesetzt hat.

Vom schwer in die Jahre gekommenen und zuletzt lange leer stehenden Silogebäude ist nur noch der signifikante Mittelteil übrig, der baufällige Rest wurde abgebrochen. Der Turm bekommt nun allerdings neuen Flankenschutz in Form von zwei neu angebauten Hallenflügeln. Auf einer Seite ist der Anbau schon weit fortgeschritten; im Juni soll die Lagerhalle fertiggestellt sein, wie Geschäftsführer Wolfgang Zappel und Werksleiter Wikko Zappel ausführen. Genutzt werden die neuen Flächen dann in der Folge von der benachbarten ZG Raiffeisen, die dort landwirtschaftliche Geräte lagern will.

Das ehemalige Autohausareal an der B27. Foto: Schattauer

Auch auf der gegenüberliegenden Seite soll ein Hallengebäude angebaut werden, dort wiederum der Hydraulik-Komponenten-Hersteller "Hansa-Flex" einziehen. Zuvor wollen die Zappels aber auch den Siloturm selbst noch herrichten. Eingerüstet ist das altehrwürdige Bauwerk schon. In dem wiederum sollen Büros entstehen. Auch die Fassade werde man natürlich erneuern und zum Gutteil verkleiden, skizziert Wikko Zappel. Den Charakter des besonderen Gebäudes wolle man aber erhalten.

Allzu viel erhalten wird auf der anderen Seite von Gleisen und Straße unterdessen nicht bleiben. Dort will die Schoofs GmbH aus Frankfurt ein neues Quartier mit Wohnungen und einem Tegut-Markt bauen; das alte Autohaus und weitere ältere Gebäude in der unmittelbaren Nachbarschaft werden dafür abgebrochen. Die ersten Entkernungsmaßnahmen im Altgebäudebestand sind bereits Mitte März angelaufen, wie Projektleiter Sven Schemann auf Anfrage der RNZ erläutert. "Da war schon viel zu entrümpeln und an Material zu trennen." Derzeit ruhen die Abbrucharbeiten, mit dem Landratsamt (auch einer der angrenzenden Nachbarn) seien aktuell noch Details zum weiteren Vorgehen bei der Baufeldfreimachung zu klären.

Folgen soll als Nächstes der Abbruch der Gebäude zur B27 hin, im Anschluss werde man dann die ehemaligen Verkaufs- und Werkstattflächen des Autohauses abreißen, so Schemann. Bis in zwei Monaten, so das anvisierte Zeitfenster, soll Baureife erreicht werden, das rund 6000 qm große Areal also für eine Neuentwicklung vorbereitet sein. Zur Erinnerung: Schoofs will dort für rund 17 Mio. Euro insgesamt 47 Mietwohnungen und eine rund 1400 qm große Verkaufsfläche erstellen lassen, in die ein Lebensmittelmarkt einziehen soll. Die dafür notwendige Änderung des Flächennutzungsplans hatte der Gemeinderat abgesegnet.

Das Seniorenheim Tannenhof in Neckarelz. Foto: zg

Schon deutlich weiter fortgeschritten ist ein ähnlich kostenintensives Vorhaben in Neckarelz. Dort machen nämlich die Johanniter aus dem alten "Tannenhof" ein neues Seniorenheim. Im laufenden Betrieb, wohlgemerkt. Ermöglicht wird das durch zwei voneinander abgekoppelte Bauabschnitte. Der Westflügel des aus den 1970er-Jahren stammenden Gebäudes wurde im Juli 2020 abgebrochen und befindet sich seither im Neuaufbau. "Die nächste Decke ist schon drauf. Es ist begeisternd, wie da gearbeitet wird", freut sich Heimleiter Hans-Jürgen Mössner über einen Baufortschritt, der mit dem Plan Schritt halten kann. Genannte Decke war die auf dem 2. Obergeschoss des neuen Flügels, der mit zwei weiteren Etagen obenauf Ende des Jahres fertig sein soll.

"Im Dezember wollen wir umziehen", verdeutlicht Mössner das weitere Vorgehen. Die Bewohner, die derzeit im alten Ostflügel des Bestandsgebäudes untergebracht sind, sollen dann in die neuen Zimmer im fertiggestellten Westflügel umziehen – und der zweite Bauabschnitt mit Abbruch im Osten starten. Bis Ende 2022, so der Plan, will man das ambitionierte Vorhaben "Erneuerung im laufenden Betrieb" abgeschlossen haben. Rund 14 Millionen Euro "ohne Innenleben" (so Mössner) investieren die Johanniter in den Seniorenbetreuungsstandort Neckarelz.

Die Pestaolzzi-Realschule. Foto: Schattauer

Erneuerung ist seit geraumer Zeit auch an der Pestalozzi-Realschule angesagt, wo wiederum die Stadt Mosbach als Schulträger insgesamt 13 Millionen Euro für die Sanierung der Bildungseinrichtung in die Hand nimmt. Während die Schüler nun ab Montag wieder im Wechselunterricht in den Containern unterrichtet werden, arbeiten die Sanierungstrupps nebenan an der Generalüberholung des eigentlichen Schulgebäudes. Das präsentiert sich seit den Osterferien komplett eingerüstet. "Im Mai werden an der Fassade schadstoffhaltige Fugenmaterialien ausgebaut", erklärt Juliane Knapp vom Hochbauamt der Stadt den Hintergrund. Danach könne eine neue Fassade, die zurzeit geplant und ausgeschrieben wird, aufgebaut werden.

Auch im Inneren werde "auf allen Ebenen" schadstoffhaltige Bausubstanz wie asbesthaltige Rohre und altes Dämmmaterial ausgebaut. "Die Planungen für den Ausbau der Klassenzimmer im 1. und 2. Obergeschoss sind weitestgehend abgeschlossen, die ersten Ausschreibungen zur Installation und zum Ausbau werden in den kommenden Tagen veröffentlicht", skizziert Knapp das weitere Vorgehen. Für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen im Unter- und Erdgeschoss sei ein Förderantrag beim Regierungspräsidium eingereicht worden. Eine Förderzusage in Höhe von zwei Millionen Euro (für Bauabschnitt eins) liegt bereits vor, die Stadt hofft auf weitere 1,5 Millionen Euro Fördermittel (für die Maßnahmen in UG/EG).