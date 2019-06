Von Ursula Brinkmann

Mosbach-Lohrbach. Die "Alten Schätze", sie waren gefragt. Und von solchen bietet Gustav Gerhards Werkstatt reichlich. Unter anderem durch die RNZ zum "1. Lohrbacher Alte-Schätze-Treffen" aufgerufen, kamen Tüftler und Nostalgiker, um in Regalen und Schubladen, in Schachteln und an Haken nach Passendem zu fahnden. Mancher fuhr in und mit alten Schätzen vor; vom 1972 gebauten T2-VW-Bulli über den Deutz-Bulldog 4005 (Baujahr 1966) oder ein Fendt "Dieselross" (Baujahr 1958) bis zum Honda-Moped ohne Nummernschild gaben sich historische Vehikel ein Stelldichein an der ehemaligen Tankstelle von Lohrbach. Sogar eine alte Dreschmaschine war zu bestaunen. Die Tore zur Werkhalle waren weit geöffnet, es gab Kaffee und Kuchen und Sekt, und es gab - so ist’s seit Jahrzehnten Usus - das Bierchen am eisernen Stammtisch.

Mancher kam mit konkreten Vorstellungen - "Hast du noch Eisenprofile zur Hangbefestigung?" oder "Ich könnte einen Treibstofffilter für meinen Bulldog brauchen!" -, einer stellte sich das komplette Sortiment für den Bau eines Zwei-takt-Pocketbikes aus Holz zusammen, und viele stöberten einfach durch die Räume, in denen sich so viel aus vergangenen Metallbaumeister-, Werkstatt- und Schmiede-Zeiten angesammelt hat. Sogar viele der großen Maschinen, die dem Lohrbacher, der allen als Gustl bekannt ist, so lange so gute Dienste erwiesen hatten, fanden handwerklich versierte Kaufinteressenten.

Doch da taucht zugleich ein Problem auf: Alte Schätze haben ihren Wert. In Gustls Fall vor allem einem ideellen Wert. "Wovon kann ich mich trennen, wovon nicht", sind Fragen, die noch auf eine Antwort harren. Auch wenn dem 88-Jährigen klar ist, dass er das meiste selbst nicht mehr gebrauchen kann. Ehefrau Anita war mit den Töchtern, Schwiegersöhnen und Enkelinnen eifrig bemüht, den kunterbunten Besucherhaufen dorthin zu lenken, wo das passende Teil zu entdecken sein könnte. Sie sagte: "Es ist Zeit, loszulassen."

An Tischen ließen sich Alte und Junge nieder, und ganz Junge nahmen auf ganz alten Traktoren Platz. Vom Binauer Campingplatz hatte es einen belgischen Urlauber nach Lohrbach verschlagen, der hoffte, für seinen Land Rover Defender noch das eine oder andere Ersatzteil horten zu können. Nachbar Gerhard Degendorfer drehte und wendete einen kleinen Delorto-Vergaser in seinen Händen: "Der könnte mein altes Neckarmann-Faltfahrrad zum motorisierten Laufen bringen - eine echte Konkurrenz zu heutigen E-Bikes…", frohlockte der Hobbymechaniker, der findet, dass man nie genug Ersatzteile haben könne.

Derweil wuselte Gustl Gerhard durch Lagerräume, Garagen und Werkhalle, pumpte hier einen Schlauch in einen Reifenmantel hinein, um festzustellen, dass der eine Nummer zu groß ist. Fingerte dort nach Dichtungen oder überlegte, ob er noch Schaltgriffe für eine Zweigangschaltung hat. Auch die Familie war ständig in Bewegung. Enkeltochter Hannah würde es gut finden, wenn "Opas alte Sachen noch Verwendung finden". Am eisernen Stammtisch wurden Erinnerungen ausgetauscht, derer gedacht, die hier nicht mehr sitzen und Lebensweisheiten zum Besten gegeben: "Hier erfährt man, was man im Dorf sonst nicht erfährt, lernt was übers Leben und Altern und - Demut", befand einer, der seit Jahrzehnten dabei ist.

Vielleicht ist es eine Demut vor den Dingen, die Gustav Gerhard an seinen Ambos und die vielen anderen Gegenstände binden. Nach dem "aufregenden Tag" brauchte er erst mal ein bisschen Ruhe, um zu überlegen, welchen seiner alten Schätze er tatsächlich "Lebewohl" sagen kann. Mit dem Loslassen von Dingen und Gütern ist es zuweilen wie mit dem Loslassen von Fähigkeiten, von Vorstellungen und Erwartungen, schließlich dem Leben: keine leichte Übung. Am eisernen Stammtisch ließe sich darüber disputieren…