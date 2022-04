Von Heiko Schattauer

Mosbach. Ob die Studierenden der Dualen Hochschule Mosbach, die der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Alten Mälzerei zumindest in Teilen folgten, Erbauliches mitnehmen konnten, ist nicht bekannt. Sehr wohl bekannt ist allerdings, dass der Gemeinderat (Er-)Bauliches auf den Weg gebracht hat. Sowohl in Lohrbach – mit einem neuen, durchaus stattlichen Baugebiet – als auch in Neckarelz, wo am Ortsrand mehr als zwei Dutzend neue Wohnungen entstehend sollen. Einhellige Zustimmung gab es aus dem Gemeinderat für die dazugehörigen Bebauungspläne "Hofäcker, Nr. 4.10" (Lohrbach) und "Heilbronner Straße Nr. 2.42" (Neckarelz).

"Es ist ein großer Erfolg, dass der Zielabweichungsantrag genehmigt wurde", erklärte nach Beschlussfassung zum neuen Baugebiet in Lohrbach Ortsvorsteher Norbert Schneider sichtlich erfreut. Das grüne Licht für die Ausweisung neuen Bauraums am nördlichen Ortsrand vonseiten des Regierungspräsidiums bzw. des Regionalverbands sei auch ein Verdienst der Bemühungen der Verwaltung, insbesondere Stadtplaner Stefan Baumhackel galt dabei Schneiders Lob. Aufgrund der großen Nachfrage hatte man eine Erweiterung des bereits 2018 skizzierten Areals vorangetrieben, statt in möglichen drei Abschnitten soll nun in einem Schritt eine (bis dato landwirtschaftlich genutzte) Fläche von 3,8 Hektar für Bauzwecke erschlossen werden.

Insgesamt 28 Wohnungen sollen auf diesem Grundstück am Ortseingang von Neckarelz entstehen. Foto: Schattauer

Aus 18 werden so insgesamt 45 neue Bauplätze, der Bebauungsplan wird nun im Regelverfahren statt im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Bis es mit der Erschließung losgeht, könnte es also noch ein wenig dauern, dafür wird das komplette Areal dann in einem Durchgang überplant.

Einen Eindruck von der überaus regen Nachfrage nach neuem Bauraum in Lohrbach vermittelte Norbert Schneider: Unmittelbar vor der Gemeinderatssitzung habe er Eintrag Nummer 103 und 104 in die Interessentenliste aufgenommen. "Wir brauchen die Bauplätze dringend, das ist wichtig für die ganze Stadt", so der Lohrbacher Ortsvorsteher. Dass dieser Bauraum auch für die Nachbar-Höhendörfer Sattelbach und Reichenbuch wichtig sei, dessen ist sich Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann sicher.

Den Einwand von Gemeinderat Udo Fütterer (Grüne), der kritisierte, dass "fast vier Hektar gutes Land zugebaut werden" und lieber bestehende Baulücken geschlossen sähe, konterte Jann mit der Idee einer erhöhten Grundsteuer für derlei unbebaute Flächen im Bestand. Da man parallel im Stadtgebiet mehr als 5 Hektar für Wohnbebauung umwidmen und -nutzen will (etwa an der Torhausstraße/Eisenguss), müsse man sich keinesfalls schämen, auch zusätzliche Flächen für Wohnzwecke zu erschließen, so Michael Jann.

Neben dem großen Bebauungsplan "Hofäcker" (wo es ja um die Änderung/Erweiterung des Geltungsbereichs ging) lag auch ein angrenzender kleiner B-Plan zum Beschluss vor. Zusätzlich zu den 45 genannten Bauplätzen sollen direkt nebenan noch weitere drei entstehen, allerdings nicht unter städtischer Regie.

Auf private Initiative hin soll auch die Bebauung des rund 3150 Quadratmeter großen "Restzwickels" (so Stefan Baumhackel) zwischen Heilbronner Straße und Bahnlinie am südlichen Ortsausgang von Neckarelz vorangetrieben werden. Die Dreiecksfläche wurde von einem Bauinteressenten erworben, der ersten Planungen zufolge hier zwei Gebäudeteile mit insgesamt 28 Wohnungen (60 bis 130 qm groß) erstellen will. Im Gemeinderat stellte Baumhackel die bereits im Technischen Ausschuss vorberatenen und grundsätzlich für gut befundenden Pläne dazu vor. Vorgesehen sind über einer Tiefgarage drei Voll- und ein Staffelgeschoss, vergleichbare Mehrfamilienhäuser gebe es im Bestand an der Heilbronner Straße mehrfach.

Der Gemeinderat votierte einstimmig (zwei Enthaltungen) für den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan, die weiteren Planungen sollen allerdings vor Offenlage noch einmal dem Gremium vorgestellt werden. "Der beauftragte Architekt tendiert zu einer Verschlankung", erklärte Stefan Baumhackel mit Blick auf die doch recht gedrungene Bebauung auf der Dreiecksfläche. Eine Reduzierung der aktuell geplanten Überbauung von rund 1200 qm Grundfläche würde man auch seitens der Verwaltung und des Gemeinderats begrüßen. Mit dem Aufstellungsbeschluss stehe man ja aber erst am Anfang des Verfahrens, betonte OB Jann. Auf Nachfrage von Gemeinderätin Christine Dietrich (Grüne) führte Stadtplaner Baumhackel aus, dass das Objekt wohl vorwiegend mit Eigentumswohnungen geplant sei.

Keinen gesonderten Regelungsbedarf sieht man seitens der Verwaltung unterdessen ein paar Hundert Meter weiter nördlich, im Gebiet "Oberer Geisberg" in Diedesheim. Im bis auf wenige Lücken vollständig bebauten Areal hat man demnach die Aufhebung der jahrzehntealten Bebauungspläne "Oberer Geisberg Nr. 3.04, Nr. 3.04 A und Nr. 3.04 B" eingeleitet. Der entsprechende Beschluss erhielt die einmütige Zustimmung des Gemeinderats.

Deutlich weniger zustimmend äußerte sich am Ende der Sitzung Gemeinderat Dr. Walter Leibfried (Freie Wähler) zum Thema Blitzer im Stadtgebiet. In Ferienzeiten vor einer Schule zu blitzen, sei für ihn schlicht unmöglich, die Überwachungen sollten hier sinnvoller und schwerpunktbezogen erfolgen. Genervt zeigte sich derweil Gemeinderat Andreas Klaffke (Grüne) von den nach wie vor stattfindenden Demos der Corona-Kritiker. Die instrumentalisiere man seiner Einschätzung nach nämlich "für andere Ziele".