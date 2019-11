Mosbach. (schat) Seit vielen Jahren bekommt die RNZ-Redaktion in Mosbach in der Vorweihnachtszeit überaus angenehmen Besuch. Und so durfte man auch dieser Tage wieder eine Abordnung des Lions Clubs Mosbach begrüßen, die eine vorweihnachtliche Bescherung mitgebracht hatte. Vom Förderverein des Lions Clubs aus fließen nämlich 2000 Euro in den Topf der RNZ-Weihnachtsaktion, aus dem im Nachgang möglichst viele Menschen aus der Region, die dringend auf Hilfe angewiesen sind, Unterstützung erhalten sollen.

„Diese Weihnachtsaktion unterstützen wir schon deshalb gerne, da unsere Spende direkt in der Region wirkt“, erklärt Manfred Weigler vom Lions Club; der amtierende Präsident Claus Kapferer und Fördervereinsvorsitzender Herbert Hinterschitt pflichten ihm da uneingeschränkt bei. Die Weihnachtsaktion der RNZ im Neckar-Odenwald-Kreis entspreche dem Geist und Ansinnen des Lions Clubs, der selbst ja auch immer wieder unterstützend und fördernd aktiv wird. Zu den Nutznießern der LC-Aktivitäten zählen unter anderem der Tafelladen des DRK in Mosbach oder die Kindergärten und Schulen in der Region, wo man schon seit geraumer Zeit mit dem Programm „Lions Quest“ weiterbildet.

So etabliert wie die Unterstützung für die RNZ-Weihnachtsaktion ist beim LC Mosbach auch der Advents-Glückskalender. Die letzten der 6000 Exemplare fanden am Samstag in Mosbach binnen kürzester Zeit neue Besitzer. Den fand auch der Scheck über 2000 Euro: RNZ-Redaktionsleiter Heiko Schattauer dankte im Namen der Aktionspartner aus dem Landratsamt, vom Caritasverband, des Diakonischen Werks und der Sparkasse Neckartal-Odenwald.