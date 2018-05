Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Am Freitag war ich eine von 173.735 Vorleserinnen und Vorlesern bundesweit. Und ein bisschen aufgeregt. Seit Jahren berichte ich über die Mosbacher Variante des Vorlesetags, von der Auftaktveranstaltung in der Lohrtalschule bis zu zwei Besuchen in Schulen, in denen lokalprominente Menschen das tun, was mit der Aktion der Wochenzeitung Die Zeit, der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung bewirkt werden soll: ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für das Lesen setzen. Zum ersten Mal aber habe ich nicht nur darüber geschrieben, sondern auch vorgelesen.

Hintergrund Immer am dritten Freitag im November wird beim bundesweiten Vorlesetag vorgelesen, 2017 zum 14. Mal. "Mosbach liest vor" ist eine Initiative der Bürgerstiftung seit 2011. Es gibt einen Vorleserstamm von rund 50 Personen, die aus unterschiedlichen Bereichen des öffentlichen Lebens kommen und auch über ihren Beruf (von Pfarrer bis Polizist, von Bürgermeister bis Förster), ihre Herkunft (Prinzessin!) oder ihr ehrenamtliches Engagement berichten. Das Lesen auf diese Weise zu fördern, ist jedoch nur eines von mehreren Projekten der Bürgerstiftung. Ähnlich groß ist die Gruppe der Lesepaten, die sich vorwiegend an Kindergärten wenden. Ihnen steht eine bürgerstiftungseigene Bücherei kostenlos zur Verfügung. Einmal im Jahr, kurz nach dem Beginn des jeweils neuen Schuljahres (und 2017 zum siebten Mal) geht die "Lesetüte on tour" in 45 bis 50 Klassen im Altkreis Mosbach. Rund 750 Lesetüten mit Büchergutscheinen werden an Erstklässler der 32 Grund- und Förderschulen verteilt. Der Bücherbär unterstützt diese Aktion an sechs Tagen; das Fahrzeug stellt das Autohaus Käsmann zur Verfügung, das Werbestudio Luft übernimmt die passende Gestaltung des Autos. In Kooperation mit der aim Heilbronn wurden seit 2015 für die Klassen eins bis vier 35 Sprachdozentinnen ausgebildet, die an 22 Grundschulen des Neckar-Odenwald-Kreises im Einsatz sind, um Kinder zu unterstützen, die nicht so sicher sind im Umgang mit der deutschen Sprache. Diese Sprachförderung wird durch Autorenlesungen und Theateraufführungen unterstützt. Auch dies ist ein kostenloses Angebot der Bürgerstiftung für die Schulen. (ub)

Die Lesepaten-Initiative der Bürgerstiftung hatte mich der "JÜK4", der Jahrgangsübergreifenden Klasse 4, der Grundschule in Hüffenhardt zugeteilt. Zuvor aber waren alle rund 30 Vorleser zu einer Auftaktveranstaltung in die Lohrtalschule geladen, um alsdann von dort auszuschwärmen. Seit 2011 liegt die Organisation in den Händen der Bürgerstiftung und da insbesondere in jenen von Christel Mayer.

Für den Vorstand und das Kuratorium der Bürgerstiftung drückte Erich Dambach seinen Dank gegenüber den Organisatoren, den Vorlesern, den Lehrerinnen und Schülern der Lohrtalschule aus, die mit Liedern, einem Tanz und einem kleinen Schauspiel auf ihre Weise zeigten, wie bereichernd das mit dem Schenken und Teilen ist.

Neben mir saß Kriminalrätin Andrea Hartmann. Sie würde in die Grundschule nach Schefflenz fahren. Und da alle Vorleser gebeten worden waren, "in berufstypischer Kleidung zu erscheinen", kam die Leiterin der Kriminalkommissariats Mosbach mit Schulter- und Gürtelholster samt Waffe. Auch wenn man meinen könnte, dass eines der vorgeschlagenen Bücher - "Fette Beute" erzählt Geschichten von Räubern und Banditen - extra gut passen würde, hatte sich die Polizistin anders entschieden.

So wie ich. "Das Vorlesebuch für kleine starke Freunde" schien mir für Viertklässler ein wenig zu kindlich, und so hatte ich ein "Lesebuch für Kinder" eingepackt. Mit einer Geschichte übers Wörterfinden von Franz Fühmann wollte ich meine jungen Zuhörer fesseln.

In die Hüffenhardter Grundschule fuhr auch Alexander Lenz. Als angehender Referendar für Musik und Religion wollte er der JÜK3 nicht nur die Faszination der Buchstaben, Wörter und Sätze näher bringen, sondern verband das Ganze gleich noch mit einem Ausflug ins Reich der Noten. Wie sich herausstellen sollte, stieß das bei Kindern wie Lehrerin Kathrin Sywyj auf ungeteilte Begeisterung. Im Klassenzimmer hatte ihre Kollegin Julia Wurster 15 Mädchen und Jungen schon im Halbkreis vor der Tafel versammelt, wo ich Platz nehmen sollte, erwartungsvolle Blicke auf mich gerichtet.

"Als zeitlicher Rahmen ist eine Schulstunde eingeplant", hatte Christel Mayer die Vorleser angeschrieben. Dass für uns beide Vorleser in Hüffenhardt 90 Minuten wie im Flug vergingen, war ganz der Freude geschuldet, die auf beiden Seiten mit dem Vorlesen verbunden war. Vorlesen? Hatte der Vorlesekollege den Auftrag (der auch enthält, vom eigenen Beruf zu erzählen) ums Musizieren erweitert, so führte die von mir ausgesuchte Geschichte um fünf Kinder, die Wörter mit Selbstlauten bilden, von Anfang an dazu, dass wir in der Klasse das Gleiche machten. Angefangen bei einem einsilbigen Wort mit einem E, dem eines mit zwei, drei, vier, fünf E folgen sollte (ohne andere Vokale), gipfelte die Geschichte in einem Bandwurmwort mit 16 E. Ein zungenbrecherisches Vergnügen!

Ach, natürlich hat auch die in der deutschen Sprache bewanderte RNZ-Journalistin noch was hinzugelernt: Als auf meine Frage, wer denn noch ein anderes Wort für Selbstlaut kenne, der Begriff "Vokal" nicht fiel, ließ ich mich gern über "Königsbuchstaben" mit und ohne Krönchen aufklären. Wie heißt es doch so schön in der Einladung der Bürgerstiftung: "Ohne Lesen geht gar nichts".