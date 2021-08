Mosbach/Kornwestheim. (pm) Die Große Kreisstadt Mosbach hat Lebensräume für Wildbienen, Schmetterlinge und Wildpflanzen mitten im Siedlungsraum geschaffen. Für das Engagement zum Erhalt der biologischen Vielfalt erhielt die Stadt hierfür nun eine Urkunde. In Kornwestheim wurde im Beisein von Umweltministerin Thekla Walker und Nabu-Landesgeschäftsführer Uwe Prietzel der Abschluss der ersten Runde des Projekts "Natur nah dran" gefeiert. Neben Mosbach hatten 60 weitere Städte zwischen 2016 und 2020 mit "Natur nah dran" einen Teil ihrer Grünflächen in artenreiche Wildblumenwiesen und wertvolle Biotope umgewandelt.

Mosbach hatte sich im Jahr 2017 für das Projekt für mehr biologische Vielfalt und gegen das Insektensterben beworben. 2018 startete die Umgestaltung von zunächst fünf Grünflächen mit heimischen Wildblumen und –stauden. Zu den projektierten Standorten im Stadtpark, in der Waldstadt, am Nicolaus-Kistner- und am Auguste-Pattberg-Gymnasium sowie rund um dem Bahnhof Neckarelz kamen 2019 auf städtische Initiative zwei weitere Flächen mit über 100 Quadratmetern hinzu. Inzwischen sind artenreiche Kleinbiotope entstanden, an denen es bunt blüht und laut summt und brummt.

Mit praxisnahen Schulungen sowie Tipps und Beratung von Naturgartenplanerinnen und -planern sowie dem Nabu-Team haben die teilnehmenden Kommunen das nötige Wissen erworben, um Flächen in ihrer jeweiligen Heimatkommune umzugestalten und auch selbstständig weiterzuentwickeln.

Viele konnten sich anfangs nicht vorstellen, wie sich die Flächen entwickeln würden. Während die Wildblumenwiesen ein- bis zweimal jährlich gemäht werden, bleiben die Wildstaudenflächen über Winter stehen. Der Skepsis über vertrocknete Stängel und scheinbar "ungepflegten" Flächen folgte jedoch die Erkenntnis, dass zu einem Biotop mehr gehört als nur hübsch blühende Blumen. Wildstaudenbeete bieten Tieren im Herbst und Winter Nahrung, Quartier und Nistplätze und sind damit ein elementarer Beitrag gegen das Insektensterben – es ist also richtig und wichtig, verblühte Pflanzen stehen zu lassen.

Mit den kleinen Oasen will die Stadt nicht nur die Insektenpopulation unterstützen und den Klimaschutz befördern, sondern noch viel mehr erreichen: nämlich ihre Bürgerinnen und Bürger. Statt den Garten mit kurz gemähtem Rasen und für Bienen & Co. "nutzlose" Pflanzen wie zum Beispiel Thujas anzulegen, wäre es eine Überlegung wert, den eigenen Grünbereich naturnah als Blumenwiese und mit insektenfreundlichen Pflanzen und Strukturen umzugestalten. Damit trägt man nicht nur seinen kleinen Teil gegen das Bienensterben bei, man spart sich auf lange Sicht auch aufwendige Arbeit und hat zudem noch etwas fürs Auge.

Im September geht das "Natur nah dran"-Projekt in die zweite Runde, und bis 2027 kommen 75 weitere Kommunen zum Zuge. Damit hat sich seit 2015 fast jede vierte Kommune im Land für eine naturnahe Umgestaltung von Grünflächen im Rahmen des Projekts beworben. Das belegt, dass Städte und Gemeinden einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt leisten können und wollen. Gleichzeitig wappnen sich die Städte damit auch gegen den Klimawandel. Denn Verkehrsinseln mit Wildstauden, Wildblumenwiesen im Park oder heimische Sträucher am Straßenrand blühen auch in Zukunft bunt, da die Wildpflanzen über die Jahrhunderte gelernt haben, mit Hitze, Trockenheit und kurzzeitiger Staunässe zurechtzukommen. Dahingegen werden mit den im Schnitt trockener und heißer werdenden Sommern die noch weit verbreiteten Blumenbeete mit exotischen Zuchtpflanzen sowie kurz gemähte Rasenflächen deutlich pflegeintensiver. "Es wird immer teurer und aufwendiger, diese zu bewässern. Auch deshalb lohnt es sich für Kommunen, ihre Flächen umzuwandeln und zwar nachhaltig", waren sich die Teilnehmer des Projekts einig.