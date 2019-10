Vor ihm ist keiner sicher - noch nicht einmal er selbst: Kurt Krömer kommt am 6. November 2020 in die Mälzerei nach Mosbach. Heute startet der Kartenvorverkauf. Foto: Privat

Mosbach. (schat) Die gute Nachricht: Krömer kommt. Die schlechte: Es dauert noch ein bisschen. Der "Punk im Körper eines Sparkassenangestellten", wie sich Kult-Kabarettist Kurt Krömer schon mal selbst beschreibt, gibt sich am 6. November 2020 (20 Uhr) in Mosbach die Ehre, die Rhein-Neckar-Zeitung präsentiert in der Alten Mälzerei den schrulligen Berliner mit seinem Programm "Stresssituation".

Wohnhaft in Neukölln, ist Krömer eigentlich auf der Bühne zu Hause. Und daher macht sich der gnadenlose Komiker mit dem eigenwilligen Modegeschmack auch 2020 auf zur großen Deutschlandtour. Nach Programmen wie "Na, du alte Kackbratze" (2005), "Kröm de la Kröm" (2008) und "Der nackte Wahnsinn" (2011) ist "Stresssituation" das mittlerweile sechste Stand-up-Comedy-Programm, mit dem Krömer seit Anfang 2018 erfolgreich durch Deutschland reist. In Stresssituation dürften dabei vor allem Tränensäcke und Lachmuskeln seiner Gäste kommen - das provokante Programm wird hart für Politik, Gesellschaft und auch das Mosbacher Publikum. Ungeschoren kommt hier keiner davon - noch nicht mal Omas Couchtisch und schon gar nicht Krömer selbst.

Kurt Krömer steht seit 25 Jahren auf der Bühne. Für seine Bühnenprogramme erhielt er zahlreiche Preise, unter anderem den Deutschen Comedypreis und den Deutschen Kleinkunstpreis. Er war als Schauspieler an der Berliner Schaubühne und an der Volksbühne Berlin zu sehen und stand in Filmen wie "Eine Insel namens Udo" oder "Der mit dem Schlag" vor der Kamera. Daneben moderierte er verschiedene TV-Formate, unter anderem in der ARD die Sendung "Krömer - Die internationale Show", für die er 2011 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde.

Seine scharfe Zunge und sein ganz eigener Zynismus zeichnen ihn aus, Lachen kommt bei ihm erst nach einem saalfüllenden Raunen. Sinnentleerte Gespräche auf hohem Niveau hat er dabei genauso drauf wie unverschämt irgendwo reinplatzen oder auch einfach mal bloß in die Luft gucken. Bei Krömer kann sich keiner sicher fühlen, egal, ob er als Talkmaster agiert oder auf der Bühne. Die Interaktion mit dem Publikum gehört da natürlich dazu, ob es nun will oder nicht. Wenn Krömer unter Stress steht, verteilt er eben keine Gänseblümchen.

Info: Der Kartenvorverkauf für das Gastspiel von Kurt Krömer in Mosbach (6. November 2020) startet am heutigen Mittwoch. Karten gibt es unter anderem in der Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung im Gartenweg.