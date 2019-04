Von Alexander Rechner

Mosbach. Bald werden die Bauarbeiter kräftig bohren, hämmern und schrauben. An der Pestalozzi-Realschule und an der Grundschule in Diedesheim kann saniert werden. Die Stadt Mosbach nimmt derzeit einiges an Geld in die Hand, um den Sanierungsstau an Schulgebäuden aufzulösen.

Die geschätzten Gesamtkosten für die Maßnahme an der Diedesheimer Schule belaufen sich auf rund 1,77 Millionen Euro. Für die Teilsanierung der Pestalozzi-Realschule muss die Stadt sogar noch tiefer in die Tasche greifen: Dort summieren sich die Ausgaben auf rund 5,5 Millionen Euro. Insofern ist die Freude in der Stadtverwaltung groß über die frohe Kunde aus der Landeshauptstadt, aus Stuttgart gibt es mit rund 2,7 Mio. Euro eine kräftige Finanzspritze dafür. Oberbürgermeister Michael Jann sagte in der jüngsten Sitzung des Mosbacher Gemeinderats am vergangenen Mittwoch dazu: "Das sind wirklich erfreuliche Nachrichten."

Das baden-württembergische Ministerium für Kultus, Jugend und Sport hat die beiden Anträge der Großen Kreisstadt berücksichtigt. Für die Erneuerung der Diedesheimer Grundschule fließen 721.000 Euro Landesmittel und für die umfangreiche Sanierung der Pestalozzi-Realschule am Katzenhorn gar 2.033.000 Euro nach Mosbach. Dabei profitiert die Stadt nun aus dem Kommunalen Sanierungsfonds des Landes, da die Finanzmittel aus dem sogenannten Bundesschulbausanierungsprogramm für finanzschwache Kommunen schon in der ersten Förderrunde ausgeschöpft waren.

"Wir sind sehr zufrieden mit diesem Ergebnis und darüber, dass wirklich beide Förderanträge bewilligt wurden", erklärt Juliane Knapp. Die Abteilungsleiterin Hochbau ist im Mosbacher Rathaus auch für den Bereich "Schulsanierung" zuständig. "Der Förderbetrag liegt unterm Strich im Rahmen dessen, was wir uns vorgestellt beziehungsweise erwartet haben", fügt die Expertin auf Nachfrage der RNZ an.

Nachdem an der Pestalozzi-Realschule das alte Flachdach durch geneigte Dächer ersetzt wurde, können dort nun die weiteren Planungen zur Modernisierung starten. "Unser Fokus liegt auf der kompletten Sanierung des ersten und zweiten Obergeschosses des dortigen Schulgebäudes, die wir nun im Detail planen können", schildert die Abteilungsleiterin. In Diedesheim soll die Grundschule barrierefrei erschlossen werden. Hierzu ist geplant, auf der Schulhofseite eine Aufzugsanlage anzubauen. Die WC-Anlage soll zudem durch die Erweiterung um einen Foyerbereich dem Schulgebäude angegliedert werden können.

OB Jann war in der Gemeinderatssitzung davon angetan, dass die Bemühungen der Stadt um "eine kontinuierliche Verbesserung der baulichen schulischen Infrastruktur nun auch durch einen nennenswerten Zuschuss belohnt" wurden.