Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Neckar-Odenwald-Kreis hat fast einen Wert von 200 erreicht. Wird diese Grenze drei Tage in Folge überschritten, dürfen die Schulleiter entscheiden, ob sie ihre Schüler (ab der achten Klasse, ausgenommen sind Abschlussklassen) in den Wechselunterricht schicken. Das geht aus der neuen Corona-Verordnung Schule der Landesregierung hervor.

"Der Wechselunterricht stellt eine unheimliche Belastung für das Kollegium dar", äußert sich Dr. Thomas Pauer, Schulleiter des Mosbacher Auguste-Pattberg-Gymnasiums (APG). Denn Wechselunterricht bedeute "doppelte Arbeit" für die Lehrer, die dann parallel die Schüler in der Schule sowie im Fernunterricht betreuen müssten. Pauer ist verärgert, "weil die neue Verordnung wie immer sehr kurzfristig kommt", und hofft, dass er bis zu den Weihnachtsferien noch kein Entscheidung treffen muss.

Hintergrund > Nach der neuen Corona-Verordnung Schule ist Wechselunterricht nur dann möglich, wenn im Landkreis die Sieben-Tage-Inzidenz über 200 liegt. Maßgebliche Grundlage ist immer die Feststellung eines besonderen Infektionsgeschehens durch das Gesundheitsamt. > Die konkrete Entscheidung, [+] Lesen Sie mehr > Nach der neuen Corona-Verordnung Schule ist Wechselunterricht nur dann möglich, wenn im Landkreis die Sieben-Tage-Inzidenz über 200 liegt. Maßgebliche Grundlage ist immer die Feststellung eines besonderen Infektionsgeschehens durch das Gesundheitsamt. > Die konkrete Entscheidung, ob und wie auf einen Wechselbetrieb umgestellt wird, trifft die Schulleitung. Allerdings muss zuvor das Einverständnis der Schulaufsichtsbehörde sowie des Gesundheitsamtes eingeholt werden. > Der Wechselunterricht ist ab Klasse acht möglich. Ausgenommen sind Abschlussklassen, Schüler der gymnasialen Oberstufe sowie Schüler der Sonderpädagogischen Bildungszentren. > Im Wechselbetrieb sollen mindestens 50 Prozent im Präsenzunterricht erbracht werden. Die Schüler dürfen maximal eine Woche im Fernunterricht sein, bis wieder gewechselt wird. > Ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von 200 werden öffentliche und private Sportstätten und Schwimmbäder auch für den Schulsport geschlossen. > Nach Kontakt zu einem Corona-Infizierten dürfen Schüler schon nach zehn statt bisher 14 Tagen wieder am Unterricht teilnehmen. > Gesundheitsbestätigungen in Schulen und Kitas sind nicht mehr erforderlich. (cao)

Wenn es das Infektionsgeschehen allerdings nicht anderes zulassen sollte, wolle man am APG den tageweisen Wechselunterricht in Absprache mit den Elternvertretern "ausprobieren", sagt der Schulleiter, ohne sich final für oder gegen diese Maßnahme auszusprechen. "Schule ist immer ein Abbild der Gesellschaft, und einige sind mit den vielen Verordnungen nicht im Konsens." So würden immer mehr Schüler ein Attest vorlegen, um ohne Mund-Nasen-Schutz am Unterricht teilnehmen zu können, berichtet Pauer. Das führe schon jetzt zu "Reibereien" unter den Mitschülern und Eltern.

Kritik an seiner Entscheidung werde es also so oder so geben, vermutet der Oberstudiendirektor, egal ob er sich für oder gegen den Wechselunterricht entscheide. Sollte es dazu kommen, müssten die Schüler zu Hause mit Arbeitsblättern lernen, die sie über die digitale Plattform "Moodle" erhalten. Livestreams aus den Klassenräumen seien nur bedingt möglich. "Das funktioniert erst flächendeckend, wenn der Digitalpakt irgendwann mal umgesetzt sein wird – wahrscheinlich nach den Sommerferien 2023."

Die neue Corona-Verordnung regelt den Wechselunterricht genau: Maximal eine Woche dürfen die Schüler im Fernunterricht sein (linkes Bild), danach müssen sie in den Präsenzunterricht wechseln. Dieser muss mindestens 50 Prozent des gesamten Unterrichts abdecken. Symbolfotos: dpa

"Die neuen Bestimmungen führen bei vielen, auch außerhalb der Schulen, zu Mehrarbeit", teilt Jochen Herkert, Schulleiter des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums (NKG) auf RNZ-Anfrage mit. Das Krisenteam der Schule sei aber noch immer motiviert und werde weiterhin an der Umsetzung der Verordnungen "mit großem Einsatz" arbeiten. Erst wenn die Sieben-Tage-Inzidenz von 200 überschritten werde, wolle er gemeinsam mit dem Regierungspräsidium und dem Gesundheitsamt eine Entscheidung für oder gegen den Wechselunterricht treffen.

Durch die Tatsache, dass nur für die Klassenstufen acht, neun und zehn am NKG Wechselunterricht in Frage kommt, sieht Herkert aber "einem temporären Wechselunterrichtsmodell in diesen Klassenstufen zuversichtlich entgegen". Dann würde wieder die Hälfte der Klasse im Präsenzunterricht vor Ort sein, der andere Teil in Heimarbeit Aufgaben auf der digitalen Schulcloud bearbeiten. "In der nächsten Woche wäre die Situation genau umgekehrt", so Herkert. Dieses Modell habe sich bereits vor Monaten am NKG bewährt.

Durchweg positiv beurteilt Tanja Bayer die Maßnahmen der neuen Corona-Verordnung. Viele Eltern würden sich schon lange für Wechselunterricht aussprechen, sagt die Vorsitzende des Gesamtelternbeirates in Mosbach. Bei Schülern ab der achten Klasse trete aus ihrer Sicht kein Betreuungsproblem auf, denn die Schüler seien alt genug, um selbstständig zu Hause zu lernen. Weil gerade in den höheren Klassenstufen ein Großteil der Neuinfektionen festgestellt würden, plädiert Bayer über die Wintermonate sogar für Wechselunterricht in den Abschlussklassen.

"Sehr gut finde ich außerdem, dass ab einer Inzidenz von 200 die Sportstätten und das Schwimmbad für den Sportunterricht geschlossen werden", sagt Bayer. Auch das würden viele Eltern begrüßen. Der "alternative Sportunterricht" des NKG habe gezeigt, dass auch andere Methoden zur körperlichen Betätigung der Schüler gefunden werden können.