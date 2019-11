Mosbach. Tagtäglich berichten die Medien von den Auswirkungen des Klimawandels. Das Rekord-Hochwasser in Venedig oder die verheerenden Waldbrände in Australien sind nur zwei Beispiele. Um darauf aufmerksam zu machen, dass die Erde nur durch aktiven Klimaschutz vor weiteren Katastrophen bewahrt werden kann, rufen das Klimabündnis NOK und „Fridays for Future“ am kommenden Freitag, 29. November, zum dritten Mosbacher Klimastreik auf.

Diesmal treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 15.15 Uhr am S-Bahnhof Mosbach West, um sich lautstark in Richtung Innenstadt aufzumachen. Dort wird man sich anschließend am Ludwigsplatz sammeln, wo eine Kundgebung geplant ist. Im Rahmen des „Global Climate Strike“ finden an diesem Tag weltweit ähnliche Aktionen statt.