Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Neckarelz: Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte das gesamte Dachgeschoss eines Hauses im Friedhofweg aus. Foto: Thomas Kottal

Mosbach. (pol/van) Bei einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Neckarelz in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist rund 100.000 Euro Schaden entstanden.

Kurz nach Mitternacht soll eine 28-jährige Bewohnerin des Hauses mit einer Kerze hantiert haben, was das Feuer verursacht haben soll. Dieses breitete sich nach Angaben der Polizei im ganzen Dachgeschoss aus. Die Feuerwehr, die mit zwei Löschzügen im Einsatz war, konnte aber noch rechtzeitig ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehende Gebäude verhindern und löschte den Brand gegen 1.30 Uhr.

Die zwei Bewohnerinnen des Wohnhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Was mit der im Haus lebenden Katze passierte, ist noch ungewiss. Die Beamten schließen nicht aus, dass sie sich noch rechtzeitig retten konnte.

Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Wegen des Brandes musste die Stromversorgung zu den umliegenden Gebäuden unterbrochen werden. Wann sie wieder aufgenommen werden kann, sei noch unbekannt, so die Polizei weiter.