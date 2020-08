Die Geschäfte in Mosbachs Innenstadt sprechen laut Jamila Laade eher Erwachsene an. Die Jugend ziehe es eher in größere Städte mit anderen Angeboten. Foto: Noemi Girgla

Mosbach. (gin) Aller guten Dinge sind ja nun mal drei, und so begab sich die RNZ auch mit Jugendgemeinderätin Jamila Laade noch einmal auf Schaufenstertour durch die Mosbacher Innenstadt.

Das Mosbacher Stadterlebnis scheint an den meisten Jugendlichen der Großen Kreisstadt fast gänzlich vorbeigegangen zu sein, berichtet die 16-jährige Jamila Laade. Aber die Innenstadt sei auch nicht unbedingt der Ort, an dem sich die Jugend aufhalte. "Das Angebot der Läden spricht eher Erwachsene an", begründet sie das. Die Schaufensterausstellung von Thomas Kottal, die derzeit in 35 Betrieben zu sehen ist, hätte sie persönlich ohne Hinweis erst gar nicht bemerkt.

"Auf der einen Seite finde ich die Idee toll, die Bilder in die Schaufensterdekorationen zu integrieren; leider geht die eigentliche Ausstellung dadurch aber auch unter", stellt sie während des Stadtbummels fest. "Wenn man nicht genau hinschaut, weiß man nicht genau, welche Bilder dazugehören und welche nicht." Man hätte die Ausstellung deutlicher kennzeichnen müssen, meint Laade.

"Die Bilder sind unheimlich schön, aber der oft schlecht leserliche weiße Balken unter den Fotos nimmt ihnen die Magie." Hätte man diese Balken durch einen transparent gestalteten Hinweis an den Fenstern selbst ersetzt, glaubt die 16-Jährige, wäre die Wirkung noch einmal eine ganz andere gewesen. Denn dass es sich bei vielen der Bilder um Ausflugstipps mit entsprechender Entfernung zu den jeweiligen Zielen handelt, sei ihr selbst erst klar geworden, nachdem sie darauf hingewiesen wurde.

"Dabei ist es unheimlich wichtig, diesen Anreiz zu schaffen", findet Laade. Sie selbst habe erst kürzlich Besuch von ihrer Nichte und ihrem Neffen aus Köln gehabt und lange überlegt und gesucht. was man mit diesen unternehmen könne, Denn irgendwann seien eben alle bekannteren Burgen im Umkreis besichtigt gewesen.

Was ihr hingegen ins Auge gestochen ist, sind die zehn Blumen-Stelen in der Innenstadt. "Allein die Farben sind auffällig. Diese satten Pinktöne fallen einfach auf." Und auch das schaufensterfüllende Bild in der ehemaligen Metzgerei Haag habe sie innehalten lassen. "Es ist nicht nur eine sehr schöne Aufnahme, sondern auch die Art der Präsentation", legt die Jugendstadträtin dar. "In diesem Fenster war nie etwas drin. Da bleibt man dann stehen und schaut es sich an." Außerdem sei dieses Bild nicht von verschieden Schaufensterpuppen oder Artikeln verstellt, wie die meisten anderen.

Ihren Sommer verbringt Jamila Laade hauptsächlich außerhalb von Mosbach. Es zieht sie in größere Städte wie Heidelberg, Mannheim, Würzburg oder Frankfurt. Dort sei einfach mehr los. "Für Kinder und Erwachsene gibt es hier viele Angebote, die sie nutzen können", führt sie aus. Für Jugendliche gebe es eigentlich gar nichts. "Letztes Jahr habe ich wenigstens immer noch jemanden getroffen, wenn ich vor die Tür gegangen bin", erzählt die 16-Jährige, "dieses Jahr sind viele gar nicht da". Natürlich habe das auch mit Corona zu tun, räumt sie ein. Gerade aufgrund der nötigen Anmeldung hätten zahlreiche Jugendliche gar keine Lust auf übliche Ferienaktivitäten, wie beispielsweise ins Schwimmbad zu gehen.

Angebote wie das Autokino in Limbach findet die junge Frau zwar "richtig nice", aber man sei eben (wie der Name schon sagt) auf ein Auto angewiesen – und damit sei das gerade für Jugendliche, die noch zu jung für den Führerschein sind, wieder keine wirkliche Option. "Ich habe auch immer das Gefühl, dass keiner weiß, was für Angebote Jugendliche eigentlich wollen. Es fragt aber auch keiner wirklich nach", sagt Laade.

Sie selbst hat sich vieles vor ihrer Arbeit im Jugendgemeinderat leichter vorgestellt. "Es ist ja nicht so, dass es keine Ideen gebe, aber die sind meistens mit einem riesigen Planungsaufwand verbunden und stoßen selten auf Entgegenkommen." Die Hoffnung auf eine Grill- bzw. "Chill"-Platz für die Mosbacher Jugend hat sie aber doch noch nicht ganz aufgegeben ...