Von Heiko Schattauer

Mosbach. Tablets für die Gemeinderäte, ein Digitalisierungsbeauftragter in der Verwaltung, lobende Worte vom externen Begleiter - in der Großen Kreisstadt Mosbach bewegt sich was, um dem Titel und Anspruch "Digitale Zukunftskommune" auch gerecht werden. Seit Mai 2018 gilt Mosbach als eine der Zukunftskommunen im Ländle, Innenminister Strobl hatte seinerzeit neben einer Urkunde auch 40.000 Euro für Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann mitgebracht. Die Förderung war für die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie gedacht. Die ist inzwischen - 100 Seiten stark - ausgearbeitet und wurde im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung präsentiert, wenn auch eine wenig überlagert von den überraschenden Entwicklungen in Sachen Werkrealschulkonzeption.

"Wir revolutionieren das Rathaus nicht", wollte Referent Christopher Heck vom Gemeindetag Baden-Württemberg eingangs der Projektvorstellung klargestellt wissen. Vielmehr solle der Bürger auch in einer zunehmend digitalisierten Stadt(verwaltung) auch weiter im analogen Rathaus das bekommen, was im Namen ja drin stecke: Rat. Parallel will man aber, und das nennt auch der seit Juni 2018 bei der Stadt tätige Digitalisierungsbeauftragte Michael Ferch als zentrales Anliegen, Bürgerservices zeitnah online anbieten und auch abrechnen können. Als (digitale) Dienstleistung für den Mosbacher und die Mosbacherin.

Überhaupt, der Bürger: "Der muss bei allen Bemühungen immer im Mittelpunkt stehen", so Christopher Heck, bei aller Digitalisierung. Daher finden sich in der stattlichen Strategie mitsamt umfangreichem Maßnahmenkatalog auch Digitalisierungsprojekte, die explizit auf den Bürger zugeschnitten sind, ihm das moderne Leben einfacher machen sollen. Neben genanntem digitalen Bürgerservice finden sich in der Strategie Ansätze wie "Mobility on demand" (Mobilität auf Abruf) als bedarfsorientiertes, flexibles System, das mit den Stadtbuslinien getestet werden könnte. Oder auch die Erweiterung des Parkraummanagements durch digitale Anwendung, unter anderem durch eine sich ständig aktualisierende Navigations-App. Letztgenannter Punkt zählt dabei wie ein Mängelmeldesystem oder ein Echtzeit-Baustellenticker oder der Relaunch der schwer in die Jahre gekommenen städtischen Internetseite zu den Projekten, denen man eine kurzfristige Realisationsmöglichkeit (bis 2020) einräumt. Während etwa die Mobility on demand, die Einrichtung von E-Ladesäulen oder Wifi-Hotspots in allen Stadtteilen oder ein Kita-Matching 4.0 (digitalisiertes Anmeldeverfahren) den langfristigen Vorhaben (2023-25) zugeordnet ist.

Ein elementarer Bereich auf dem Weg in die digitale Zukunft ist natürlich auch die Stadtverwaltung selbst. Die Grundsteine für die Digitalisierung müsse man innerhalb der Verwaltung legen, erklärt Michael Ferch. Einer der grundlegenden Digital-Bausteine ist der Bereich des Dokumentenmanagements. Ferch spricht dabei von Optimierung der Arbeitsabläufe und einer Verbesserung des Austauschs untereinander, Heck von "weniger in Silos und Strukturen denken". Miteinander will und soll man in der Verwaltung zu (besseren) Lösungen kommen; als greifbares Beispiel nennt der Digitalisierungsbeauftragte der Stadt die "verwaltungsweite E-Akte". Die soll erst interne Abläufe verbessern und in der Folge für Externe (also die Bürger) zur Vereinfachungen führen.

Ein Schlagwort, das im Zusammenhang mit der Digitalisierung immer wieder fällt, ist das der Vernetzung. Ungeachtet von technischen Entwicklungen sind es Austausch und Kommunikation (über Ressorts, Bereiche und Zuständigkeiten hinweg), die eine solche Vernetzung ausmachen. An der gelte es auf Basis der Digitalisierungsstrategie und vor allem des dazugehörigen Maßnahmenkatalogs zu arbeiten, so Ferch und Heck.

Dass die Arbeit so schnell nicht ausgehen wird, zeigt der Blick auf diese Maßnahmensammlung. In kurz-, mittel- und langfristige Projekte unterteilt, finden sich darin zahlreiche Handlungsfelder, die man bis 2025 nach und nach "bestellen" will. Für den städtischen Digitalisierungsbeauftragten waren bei der Konzeption der Blick von außen (Gemeindetag), die Erkenntnisse der im vergangenen Jahr veranstalteten Digitalwerkstatt mit Expertenworkshops und die Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Mosbach überaus hilfreich. "Die Digitalisierungsstrategie soll weiter von neuen Einflüssen leben", skizzierte Michael Ferch, dass man weiter im Fluss bleiben will. "Mosbach ist ein Vorreiter in Sachen Digitalisierung", bestätigte Gemeindetag-Referent Heck die Stadt auf ihrem Weg: "Man weiß, um was es geht!"

Zustimmung gab’s diesbezüglich auch vom Gemeinderat, der im Anschluss an die Präsentation mit einmütiger Zustimmung seine Wegbegleitung für die digitale Zukunftskommune manifestierte.