Mosbach-Neckarelz. (pm) Am Güterbahnhof in Neckarelz steht ein Zug aus 20 Rungenwagen bereit. Mit neun Lastwagen werden innerhalb von nur zwei Tagen rund 1500 Festmeter Fichtenholz aus verschiedenen Forstrevieren des Forstbezirks Odenwald herbeigefahren und auf die Waggons verladen.

"Wir achten zunächst immer darauf, unsere regionalen Kunden, also die Sägewerke in unserer Umgebung, kontinuierlich mit Stammholz zu versorgen", erklärt Frauke Kirschenlohr als zuständige Geschäftsbereichsleiterin für den Holzverkauf. "Dennoch pflegen wir auch Kontakte zu entfernter gelegenen Sägewerken, zum Beispiel in Bayern", ergänzt sie. Seit 2008 wird in Neckarelz immer wieder Holz verladen und per Bahn umweltfreundlich zu den Kunden transportiert. Meist sind es aber jeweils nur vier oder fünf Waggons. Ein Ganzzug wie jetzt kann nur zum Einsatz kommen, wenn ein großer Lieferant – wie der in der hiesigen Region für den Staatswald zuständige Forstbezirk Odenwald – einen großen Abnehmer beliefert.

Das jetzt belieferte Sägewerk verfügt über einen eigenen Bahnanschluss und kann solch große Mengen an Holz auch rasch weiterverarbeiten. Der kürzlich auf die Reise geschickte Zug transportiert die Fracht von 60 Lastwagen, die dafür rund 30.000 Kilometer auf der Straße gewesen wären.

Um die geschwächten Bestände zu schützen, werden die mit dem Buchdrucker befallenen Stämme samt der darin noch vorhandenen Käfer schnellstmöglich aus dem Wald gebracht und weiterverarbeitet. Foto: zg

"Die Bahnverladung, besonders bei Ganzzügen, bedarf einer sehr sorgfältigen Vorbereitung und Koordination. Angefangen bei der Planung und Umsetzung des Holzeinschlags in den Revieren bis hin zur termingerechten Bereitstellung der Waggons. Nur mit erfahrenen Holzfuhrunternehmen, in diesem Fall das Sägewerk Schröpfer aus Mudau und Spreng Holztransporte aus Waldmichelbach, ist zudem eine Zufuhr und Verladung dieser Menge in kurzer Zeit möglich", heißt es in einer Pressemitteilung von ForstBW.

"Der engagierte Einsatz aller Beteiligten, beginnend bei den Forstwirten über die Revierleitenden und die Mitarbeitenden im Geschäftsbereich Technische Produktion, ist hierbei der entscheidende Erfolgsfaktor", sagt Georg Löffler, stellvertretender Forstbezirksleiter. "Unser größter Vorteil besteht vor allem darin, dass große Mengen unplanmäßig anfallendes Holz, sogenanntes Käferholz und frisches Brutmaterial, schnell aus dem Wald in die Sägewerke geliefert und dort schnell zu qualitativ hochwertigem Schnittholz weiterverarbeitet werden kann."

Die zeitnahe Abfuhr des Holzes ist damit ein wichtiger Schutz der gesunden noch stehenden Bäume: Damit wird verhindert, dass Borkenkäfer, die im jetzt aufgearbeiteten Holz unter der Rinde überwintert haben – hier der sogenannte Buchdrucker – ausfliegen und weitere Bäume befallen und zum Absterben bringen. Der Schutz und Erhalt der Waldbestände hat nämlich höchste Priorität.

"ForstBW möchte zudem auf den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel gänzlich verzichten und nimmt den dadurch bedingten organisatorischen und finanziellen Mehraufwand aus ökologischen Gründen gerne in Kauf", ist in der Mitteilung zu lesen. Der Forstbezirk Odenwald hat 2020 die Unterhaltung und den Betrieb des Bahngleises in Neckarelz übernommen. Auch diese Kosten seien gerade mit Blick auf die ökologischen Ziele gut investiertes Geld. Des Weiteren stehe der Verladebahnhof auch anderen Waldbesitzenden in der Region zur Verfügung und werde entsprechend genutzt.

Der schnelle Abtransport befallenen Holzes vom Wald in die Sägewerke – ob per Lkw zu den regionalen Sägern, oder per Bahn zu entfernteren Verarbeitern – werde von ForstBW als wirtschaftlichste und zugleich effektive Maßnahme bevorzugt angestrebt. Weitere hier praktizierte, aber kostenintensivere Maßnahmen seien die Umlagerung befallenen Fichtenholzes in Laubholzbestände oder die Einlagerung in Nasslagern, ist der Mitteilung zu entnehmen.

"Dieses Jahr werden wir durch Maßnahmen wie der regelmäßigen Kontrolle der Nadelholzbestände auf Käferbefall, der schnellen Aufarbeitung und Abfuhr befallenen Holzes, auch wieder alles in unserer Macht stehende tun, um die durch die Witterung der letzten Jahre geschwächten Bestände zu schützen und zu erhalten", so Löffler. Entscheidenden Einfluss habe aber auch das Wetter. Die Wälder hätten den Niederschlag der vergangenen Wochen dringend gebraucht. Da die Wasservorräte im Boden aber immer noch nicht vollständig gefüllt seien, freuen diese sich über jeden weiteren Regentag.