Mosbach. (lu) Den "Internationalen Gerechtigkeitstag" nahm der Vorsitzende des in Buchen ansässigen Vereins "Justiz-Opfer", Thomas Repp, zum Anlass, um erneut auf Missstände in der Justiz hinzuweisen. Vor dem Mosbacher Landgericht demons­trierte er am Freitagnachmittag mit Spruchtafeln, suchte das Gespräch mit Passanten und verteilte Handzettel.

Seit einem Unfall vor gut 25 Jahren liegt Repp im Clinch mit einer Versicherung und klagte sich durch alle Instanzen – ohne den erhofften Erfolg. Er sieht sich selbst als Opfer von zweifelhaften Gutachtern und einer Justiz, deren Entscheidungen er als "gesetzeswidrig" bewertet.

Bei seiner Protestaktion erhob Repp heftige Vorwürfe gegen "Halbgötter in Schwarz" (Richter) und "die Mächtigen in der Politik" – von Schlamperei über Rechtsbeugung bis hin zur reinen Willkür. Gemeinsam mit seinem Verein fordert er mehr Transparenz in der Justiz, um Machtmissbrauch zu verhindern. Allerdings räumte Repp auf Nachfrage auch ein: "Nicht alle Richter sind schlecht."