Mosbach. (pm) Aktuell erhalten Arbeitskräfte im Sozial-, Pflege- und Gesundheitswesen viel gesellschaftliche Anerkennung. Menschen klatschen für die Hilfe, die Fachkräfte leisten, Einrichtungen erhalten Spenden in verschiedenster Form. "Der Dank ist groß und ehrlich", freut sich Martin Adel, Vorstandsvorsitzender der Johannes-Diakonie.

Die Coronakrise zeige, dass und wie sehr die genannten Berufe gebraucht werden. So großartig die Leistungen, so schwierig sind oft die finanziellen Rahmenbedingungen. Auch die Johannes-Diakonie befinde sich im Spannungsfeld von hochwertigen Assistenzleistungen und der dafür erforderlichen Finanzierung/Honorierung seitens der Leistungsträger, so Adel. Daher unterstütze man den aktuellen Petitionsaufruf aus der Sozialwirtschaft "Mehr wert als ein Danke".

Die Petition fordert eine Kehrtwende in der Politik und im gesellschaftlichen Bewusstsein. Im Wesentlichen werden die politisch Handelnden dazu aufgefordert, künftig für gerechten Lohn und bessere Arbeitsbedingungen ebenso zu sorgen wie für mehr gesellschaftliche Wertschätzung der systemrelevanten Berufe in der Sozialwirtschaft. "Schließlich sind Soziale Arbeit und Arbeiten im Sozial-, Pflege- und Gesundheitswesen Grundpfeiler für das gesellschaftliche Zusammenleben", heißt es in der Petition. Und schon damit sei dieses Thema für alle im Land relevant.

Die von der St. Franziskus Heiligenbronn und über 40 weiteren Trägern und Verbänden aus der Sozialwirtschaft – darunter die Johannes-Diakonie – auf den Weg gebrachte bundesweite Initiative richtet sich an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages. Das erforderliche Quorum für eine Eingabe liegt bei mindestens 50.000 Unterschriften. Der Petitionszeitraum läuft noch bis 1. Juni.

"Die Mitarbeiter(innen) der Sozialwirtschaft sind für alle da, die durch die Corona-Pandemie besonders betroffen und bedroht sind", erklärt Martin Adel. "Mehr wert als ein Danke" solle dafür sorgen, dass die Anerkennung auch nach der Krise besteht und die Rahmenbedingungen durch die Politik nachhaltig verbessert werden. "Jetzt besteht die Gelegenheit, die wir unbedingt nutzen müssen", so Adel. Die Petition ist unter www.mehr-wert-als-ein-danke.de zu finden.