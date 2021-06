Von Ursula Brinkmann

Mosbach/Château-Thierry. Am heutigen Dienstag gilt’s für das deutsche Fußball-Nationalteam: in der Gruppenphase der Europameisterschaft treffen Löws Mannen im ersten Spiel auf Weltmeister Frankreich; um 21 Uhr ist Anpfiff in München. Grund genug, einmal in Mosbachs französischer Partnerstadt nachzufragen, wie sich das sportliche Ereignis in Château-Thierry niederschlägt.

Und es zeigt sich: Jean de la Fontaine, der vor 400 Jahren geborene Dichter und bekannteste Sohn Château-Thierrys, hat aktuell eine deutlich höhere Präsenz als die Fußball-Europameisterschaft. Blättert man sich durch die Veranstaltungshinweise auf der Homepage der 15.000-Einwohner-Gemeinde zwischen Picardie und Champagne, ist da zum "Championnat d’Europe de football" nichts zu finden. Selbst wenn man im Suchkästchen "Championnat" eingibt, erhält man nur Hinweise auf Wettbewerbe im Sporttauchen und Tischtennis. Die RNZ hat sich daher mal bei Danièle Briet erkundigt.

Die Partnerschaftsbeauftragte der Stadt, la présidente de la jumelage franco-allemand, reagierte spontan: "Wäre es um das 400. Jubiläum der Geburt von La Fontaine gegangen, hätte ich etwas zu sagen gehabt." In der Stadt habe sie nichts Besonderes zur EM wahrgenommen. Und dann hat sie sich umgehört in ihrer Heimatstadt. "Ich habe den Mann meiner Nichte gefragt, der ein großer Fußballfan ist." Aber Briet hat nichts übersehen. Denn es gibt keine öffentliche Übertragung der Spiele. Es gibt keine Fan-Zonen. "Nur die Bistros, Cafés werden ihre Fernseher laufen lassen; die Leute sitzen dann mit Abstand. Um 23 Uhr wird Schluss sein, da wir den ganzen Juni immer noch Ausgangssperre von 23 bis 6 Uhr haben."

"Das wird noch kommen"

Auch für die Lokalpresse sei die "Euro" kaum ein Thema. "Die Schlagzeilen handelten bis jetzt von der Wiedereröffnung der Geschäfte, der Gastronomie, der Kultur, was am 9. Juni geschah." Ein anderes wichtiges Thema seien die Departement- und Regional-Wahlen vom 20. und 27. Juni. Die politischen Vertreter Château-Thierrys hegen für die EM unterschiedliche Leidenschaft. Während Bürgermeister Sébastien Eugène kein Fußballfan sei, berichtet Briet, aber die Lokalmannschaften unterstütze und sich beim Training oder den Spielen oft im Stadion zeige, sei unser Abgeordneter in der Nationalversammlung, Jacques Krabal, sehr wohl fußballaffin. "Er hat früher in der Mannschaft von Château gespielt." Die mäßige EM-Begeisterung erklärt Danièle Briet auch damit, dass keiner der französischen Nationalspieler aus Château-Thierry stamme.

Gleichwohl werde eifrig diskutiert in den Cafés und Bistros, am Arbeitsplatz und im Stadion. Bekundungen in Form von Fahnen allerdings, die ließen sich noch wenig sehen. "Das wird noch kommen", meint die Präsidentin der "Jumelage franco-allemand". Und dann blitzt doch noch fußballerischer Nationalstolz auf: "Viele sehen unser Team gewinnen ..." Die sportliche Geschichte der Nachbarn zeigt: 31-mal trafen beide Nationalmannschaften bislang aufeinander. Die Bilanz spricht dabei mit 14 Siegen und sieben Unentschieden für "Les Bleus", also die französische Nationalelf.

Château-Thierry feiert den 400. Geburtstag des Fabeldichters Jean de la Fontaines übrigens mit einem "Concours international des fables", mit einem internationalen Fabel-Wettbewerb und preist dazu seine Schriften als "humanistisches Plädoyer für unsere heutige Welt". Kein schlechtes Motto auch für einen Fußball-Wettbewerb. Jean de La Fontaine, ein bedeutender populärer Schriftsteller, ist aktueller denn je. Als Mann mit Herz und Champagner, Liebhaber des Landlebens, sind seine Schriften nach wie vor präsent.